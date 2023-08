Mundo cripto: ¿Es un buen momento para invertir en Bitcoin?

El mercado de criptomonedas parece paralizado, dado que la moneda más dominante, es decir Bitcoin lleva tiempo sin poder superar los 30 mil dólares. Por este motivo, Canal E dialogó con el cripto especialista Joaquín Balvo, quien se refirió a los movimientos que se esperan en el mercado de criptoactivos y si es conveniente o no invertir en este segmento.

Dudas en el largo plazo para invertir en Bitcoin

Con el dólar en jaque por la inflación estadounidense, BTC se volvió "el oro digital y hay un interés mundial en lo que sería Bitcoin como una inversión futura que sería 2024 o 2025", explicó el entrevistado.

No obstante, Balvo aseveró que, "en corto plazo plazo hay una variante que tenemos que solucionar y es que necesariamente Bitcoin cotice por encima de los 32.500 dólares, para considerar que va a seguir subiendo en el largo plazo". Mientras que, "en el corto plazo no supere ese número, en el largo plazo no vamos a considerar un periodo alcista, por lo tanto la duda es si va a bajar más el precio que está actualmente", de ser así el activo caerá hasta los 25 mil dólares, comentó el entrevistado.

Para el especialista: "Desde el punto de vista técnico, si llega a los 25 mil es para tomar un impulso al alza", es decir que "la perspectiva cortoplacista puede ser a la baja pero no por mucho, porque si vemos el movimiento que se espera es una inversión viable para el año que viene y el 2025".

Además, entre los fundamentos que pueden impulsar el valor de BTC a largo plazo está el hecho de que "el Banco Internacional de Pagos recomienda a los bancos mundiales tener un pequeño porcentaje de Bitcoin en sus carteras", detalló Balvo.

La dominancia de Bitcoin en el mundo cripto

"Que Bitcoin caiga va a a repercutir en las demás criptomonedas que caerán con más fuerza, mientras que si Bitcoin sube también lo harán las monedas alternativas con mayor fuerza", por este motivo "es viable no solamente invertir en Bitcoin sino en todos los criptoactivos que tengan fundamentos por detrás", concluyó Joaquín Balvo.