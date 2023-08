Bitcoin continúa en caída: se mantiene por debajo de los 30 mil dólares

En las últimas horas, lo que está pasando con bitcoin es que se mantiene por debajo de los 30 mil dólares. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el youtuber y analista de mercado Gian Modi quien expresó que, “bitcoin viene bastante tranquilo en comparación al resto de los mercados del mundo como el Nasdaq, S&P 500 o el oro bitcoin”.

Luego el entrevistado informó: “Está con una volatilidad mucho más baja que estos tres mercados, pero hay una caída de casi un 4% para ser más preciso y eso en términos en términos redondos es eso normal”.

Para Modi, “lo que no es muy normal es la volatilidad, que justo en este último mes en particular no veíamos estos volúmenes desde hace mucho tiempo”. Y aclaró que no se refería a lo alto de ese volumen, sino todo lo contrario a lo bajo.

Según el entrevistado, en los últimos 30 días la volatilidad que tuvo bitcoin es una de las más bajas en los últimos cinco años. Y añadió: “En este momento, se está moviendo bastante poco y no nos olvidemos que es un activo altamente volátil”.

DodgeCoin frente a Bitcoin

A raíz de la preferencia de Elon Musk por DodgeCoin, esta criptomoneda fue ganando popularidad, sobretodo después del traspaso de nombre de Twitter a X. Modi aseguró que, justamente por esta noticia, y por la especulación de que podría ser el método de pago de la nueva red social; mientras bitcoin, caía DodgeCoin subía.

Para finalizar, el analista expresó: “Este tipo de monedas, suelen tener un efecto muy contundente, pero después en el resto de criptomonedas, el efecto es bastante bajo”.