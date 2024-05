Impuesto a las ganancias: “Es lo único que permite alguna justicia en eso de que se pague en proporción con lo que se gana”

Uno de los factores más importantes dentro del paquete fiscal es el regreso del impuesto a las ganancias, uno de los puntos más controversiales dentro de la Ley Bases. Se estiman varios cambios dentro de lo que establece el proyecto y es por eso que para ampliar esta información, Canal E se contactó con la contadora tributarista, Fernanda Laiun.

“El Estado y la actividad privada también son quienes más empleo en negro tienen, ya que hay un elevadisimo volumen de actividad privada no registrada”, comentó Fernanda Laiun. “Esto se debe a todos estos problemas del tipo de cambio y la inflación, que atentan contra una actividad formal y la falta de controles por parte del fisco”, agregó.

El sector informal representa una gran porción de la actividad argentina

Posteriormente, Laiun planteó: “La actividad en negro es realmente significativa, no hay una estimación porque no hay una cuenta de cuánto es en negro pero se siente que es algo del 50%”. Luego, manifestó que, “ahí tenemos una enorme porción de la actividad argentina, en todas las áreas, entonces, es un tema importantísimo para atacar”.

Sobre la misma línea, la entrevistada sostuvo: “Va en línea con esto del empleo en negro, porque si se posee actividad no registrada, se necesita tener los empleados en negro y con la necesidad de salir del sistema cuando a las personas que caen del sistema le sale muy caro”.

La necesidad de los impuestos para el funcionamiento de un país

“Los impuestos no los quiere pagar nadie, es como una sensación de que están invadiendo el bolsillo”, señaló la contadora tributarista, que después remarcó: “Para que una sociedad funcione, para que tenga Gobierno, Diputados o Senadores, se necesitan pagar impuestos”.

Por otro lado, Laiun expresó: “La idea es que esos impuestos sean equitativos, que todos paguen en la medida de lo que se genera”. A modo de cierre, dijo que, “el impuesto a las ganancias es lo único que permite alguna justicia en eso de que busca que el que más gana, más pague, que se pague en proporción con lo que se gana”.