Nueva fórmula jubilatoria: “el Gobierno está sintiendo las presiones de los jubilados”

Desde julio comenzará a regir una nueva fórmula jubilatoria, la cual actualizará los haberes en base al costo de vida. En este aspecto, Canal E se contactó con el abogado previsional, Norberto Markarian, quien dió los detalles sobre todo lo que incluirá la nueva medida en relación a las jubilaciones.

“Hemos tenido en el mes de febrero una inflación superior al 20% y si medimos toda la inflación que veníamos padeciendo, estamos casi en el orden del 70%”, comentó Norberto Markarian. “Se está esperando que la cámara de Diputados, que ya lleva 4 meses de inactividad, ya que las veces que se reúnen no se ponen de acuerdo, para resolver un tema de emergencia como es el sistema previsional de los jubilados”, agregó.

El rol de los Diputados sobre la reforma jubilatoria

Posteriormente, Markarian planteó: “No lograron llegar a ningún consenso, ya que algunos quieren que le den el 20%, otros el 30% y, en definitiva, ellos hablan de pedir pero tampoco dicen cómo conseguir ese dinero que le quieren dar a los jubilados y tampoco se ponen de acuerdo”. Luego, manifestó que, “está la oposición rabiosa, la oposición dialoguista, sigue la gente que apoya al Gobierno, pero no dan el quórum, no se reúnen, entonces, el Gobierno está sintiendo las presiones de los jubilados”.

La nueva fórmula empezaría a regir después de julio

“Desde el Gobierno decidieron resolver este problema de una manera definitoria, no definitiva”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo van a hacer a partir del mes de julio de este año en relación al costo de vida, pero mientras tanto, van a tener que formar una especie de composición para que le pueda servir a los jubilados y que el Gobierno también lo pueda pagar de acuerdo a lo que entra”.

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “El Gobierno se puso la meta del déficit cero y no quiere que lo saquen de ese carril”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ya lo dijo el Presidente Javier Milei y lo dice el ministro de Economía, Luis Caputo, ellos son los que encararon esta resolución y lo van a dar de acuerdo a lo que ellos van a pagar pero sin correr la meta del déficit cero”.

“En abril, los jubilados van a cobrar, los de la mínima, $240.000, eso incluido con el bono”, expresó Markarian. “Sería $170.000 de la jubilación mínima y hay un 13,2% que se va a dar por única vez y que se considera una parte del arrastre que tendrían que haber tenido del mes de febrero”, finalizó.