Nuevas restricciones para contribuyentes no confiables: cuál es la opinión de los tributaristas

El ARCA reforzó una vieja medida que se había empezado a implementar en 2016 en cuanto a determinadas restricciones que se aplicaban sobre los contribuyentes no confiables, esto suele darse en personas con ciertas desprolijidades y hay una orden del Banco Central para que las distintas entidades actúen. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Elisabet Piacentini.

“Desde el 2016, AFIP ya había hecho una reglamentación donde decía que si faltaban algunos requerimientos o algunas declaraciones juradas, los contribuyentes podían quedar en una base de contribuyentes no confiables y los castigaba de determinadas maneras”, comentó Elisabet Piacentini. “La AFIP no permitía la emisión de una factura A, se tenían que hacer percepciones y retenciones o inhabilitaba el cuit”, agregó.

Cómo actúa el Banco Central

Posteriormente, Piacentini planteó: “Ahora esto se amplía, el Banco Central le da la orden a todos los bancos, a todas las billeteras digitales y a todas las plataformas de pago, que no les paguen, que no les hagan transferencias y que no reciban tampoco pagos que estén en esta base de contribuyentes no confiables”.

Luego, la entrevistada manifestó que, “los tributaristas creemos que esto es bastante peligroso porque, sin avisarte, te puede llegar esta noticia de que no te entran los pagos y luego el proceso para salir de esta situación puede ser muy largo”.

Las desprolijidades son un factor clave para entrar en la base de contribuyentes no confiables

“Aquella persona que está en esta base de contribuyentes no confiables es porque tuvo desprolijidades”, sostuvo la tributarista. “Los índices que hay son por ejemplo no haber presentado las declaraciones juradas de IVA de los últimos meses y sin embargo le entró plata al banco, allí AFIP lo puede poner en esta base”, complementó.

A modo de cierre, Piacentini expresó: “Esta base no es una base que todos podemos consultar, no es que se puede entrar a la AFIP y uno mira el padrón de todas las personas que en este momento son no confiables, pero sí cada uno puede revisar si uno mismo es no confiable”.