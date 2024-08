Pablo Tigani: “Argentina es una economía que no responde a los estándares mundiales”

Dentro de América Latina, Argentina será el único país de la región que no verá un crecimiento en lo que queda del año 2024 y a eso se le suma un estancamiento que arrastra hace 10 años. Ante este panorama, este medio se contactó con el economista, Pablo Tigani.

“Argentina lleva casi 10 años de estancamiento, en los últimos 4 años de la presidenta Cristina tuvo un crecimiento bajo, durante el periodo posterior de Mauricio Macri tuvo una caída el PBI de 11 puntos y luego tuvo un crecimiento bajo con Alberto Fernández”, comentó Pablo Tigani. “Javier Milei, el experto en crecimiento con y sin dinero, no ha conseguido que Argentina deje de caer, sino que ha acelerado el proceso de caída del PBI”, agregó.

La imposibilidad de crecer ante un contexto de recesión

Posteriormente, Tigani planteó: “Milei no ha dado pie con bola con la inflación, a pesar de que ha hecho todo lo que los economistas de la Argentina han deseado desde hace 40 años”. Luego, manifestó que, “la verdad que esto no funciona, con recesión es imposible crecer y Argentina renunció a trabajar, en Argentina no hay ni trabajo ni producción”.

“Además de inflación y caída del PBI, está creciendo de una manera nunca antes vista la relación deuda/PBI de Argentina, porque creció alrededor de USD 82.000 millones la deuda y está cayendo el PBI a una velocidad de 3.5 sin desafectar la actividad agropecuaria”, sostuvo el entrevistado. “Las proyecciones de caída comparado con el gobierno anterior, este año 2024 contra 2023, sin el campo, caeríamos 10% como en 2002, es una tragedia lo que está ocurriendo”, complementó.

El Gobierno ha agravado el problema de la inflación

Por otro lado, el economista señaló: “En Argentina es muy difícil resolver los temas de inflación, no es este Gobierno el único que ha tenido problemas con la inflación, el problema es que los ha agravado”. A su vez, remarcó que, “con el costo que está teniendo este programa, que está agotado, no tiene sentido lo que está sucediendo”.

“Argentina es una economía que no responde a los estándares mundiales”, expresó Tigani. A modo de cierre, dijo que, “la especulación en Argentina tiene un grado de desarrollo fenomenal, además, está habituado a la inflación, entonces tiene una inflación inercial e intelectual”.