En diálogo con Canal E, el economista y también periodista, Pablo Wende, habló sobre lo que está ocurriendo en el ámbito local a nivel financiero, destacó que se ve un dólar muy tranquilo y que puede haber cierto riesgo en seguir apostando por el carry trade. También se refirió a los fondos de inversión que empiezan a llegar desde Brasil con el objetivo de ver el fenómeno Milei y su impacto en el riesgo país.

“El panorama local viene relativamente despejado en lo financiero, no se ve que vaya a haber ninguna sorpresa demasiado grande en materia cambiaria, se ve al dólar muy tranquilo, en general el Banco Central está comprando reservas y están entrando dólares financieros”, comentó Pablo Wende. “Estamos en un momento donde es un poco más arriesgado seguir con el carry trade porque el tipo de cambio bajó mucho y es difícil que el tipo de cambio caiga abruptamente”, agregó.

Cuáles son los peligros del corto plazo

Posteriormente, Wende planteó: “En el verano hay más demanda de dólares, algunos van a viajar más a países limítrofes, los importadores están demandando pocos dólares porque prefieren quedarse en pesos a tasa, entonces demandan menos dólares”. Luego, manifestó que, “el peligro que tenemos es una apreciación mayor del tipo de cambio, el peligro que hay en el corto plazo es que el tipo de cambio se siga apreciando”.

“Los bonos subieron muchísimo, eran una fija este año y anduvieron muy bien, pero el potencial de ganancias que tienen los bonos se acortó”, sostuvo el entrevistado. “Es increíble lo que pasó con la bolsa argentina en los últimos meses, lo que demuestra que para el inversor paciente hay revancha, si se está en pasivos correctos llega la revancha”, completó.

Empiezan a llegar inversionistas de Brasil a Argentina

Por otro lado, el periodista señaló: “Estamos recibiendo en Buenos Aires contingentes de inversores, están viniendo a Argentina fondos de inversión que antes no venían, quieren ver de primera mano el fenómeno Milei, están hartos de Brasil, no les gusta Lula y no se sienten cómodos con el déficit que tiene”. Sobre la misma línea, remarcó que, “muchos se están yendo y por algo cayó 25% la bolsa brasileña este año”.

“Ahora le viene bien a Argentina que vengan inversionistas desde Brasil, porque la plata que se está yendo de Brasil, en parte, está viniendo a Argentina y eso permite bajar el riesgo país, si hay más inversiones en bonos argentinos baja el riesgo país y baja la tasa de interés”, expresó Wende. A modo de cierre, dijo que, “a mediano plazo puede ser un problema, porque Brasil se pone muy barato y genera un problema de competitividad”.