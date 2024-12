Paola Zuban: “Enfrente del Gobierno hay una gran nebulosa porque la oposición está completamente fragmentada”

A tan solo días de cumplirse un año desde la asunción de Javier Milei como Presidente de Argentina, la imagen del libertario ha ido variando a lo largo de la gestión y además no se ha definido una oposición clara a la cual puedan acudir quienes no están de acuerdo con las ideas de La Libertad Avanza. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con la politóloga, Paola Zuban.

“Había una tendencia hasta el mes pasado de crecimiento en la desaprobación del Gobierno de Javier Milei, una tendencia que tampoco era demasiado profunda, era una pérdida de 2 o 3 puntos por mes”, comentó Paola Zuban. “Llegó a su pico el mes pasado y este mes repuntó un poco, ha crecido 5 puntos la aprobación y cayó 5 puntos la desaprobación”, agregó.

El año de la polarización total

Posteriormente, Zuban planteó: “El Presidente tiene en este momento una aprobación del 46% y una desaprobación del 52%, por eso se conoce al 2024 como el año de la polarización total, hemos vuelto a la división de la sociedad”.

El Gobierno continúa sin oposición clara

“La polarización es con el Presidente mismo, enfrente del Gobierno Nacional hay una gran nebulosa porque la oposición está completamente fragmentada, pero no solo la oposición, sino también el posicionamiento de la sociedad con respecto a la oposición”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Aquellos que no apoyan a Milei, el 40% nos dice que no tiene quién los represente”.

Por otro lado, la politóloga señaló: “La oposición al Gobierno Nacional no está atinando a encontrar ni las propuestas, ni las expectativas y tampoco la representación política de un amplio sector de la sociedad que no acuerda con el Presidente Milei pero tampoco encuentra del otro lado un canal de su forma de pensar”.

Para finalizar, Zuban expresó: “Hay una expectativa vinculada con los resultados económicos, está viendo una gran parte de la ciudadanía que hay una desaceleración de la inflación e interpretan esto como un indicador positivo y tienen expectativas a futuro”.