Para el presidente de CARBAP, “la política está dándole la espalda a las necesidades básicas de Argentina”

Con la ficha limpia debatiéndose en el Congreso, desde el sector del campo empezaron a exigir que los políticos que se hagan presentes en las cámaras donde se representa a los argentinos no deberían tener antecedentes ni estar investigados por la justicia. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP.

“La política está dándole la espalda a las necesidades básicas de Argentina, esto es un debate que debería estar zanjado hace mucho tiempo, la necesidad de que Argentina y la política levante la vara y que empecemos a formar parte de una Argentina nueva”, comentó Ignacio Kovarsky. “No puede ser que para sentarse en la cámara representando a miles de argentinos se permitan ciertas cuestiones, no podemos tener doble vara, una para la política y otra para la sociedad”, agregó.

El fin de los juegos políticos

Posteriormente, Kovarsky planteó: “Personas como la señora ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberían formar parte de las cámaras, entonces, todo lo que sea similar no debe estar”. Luego, manifestó que, “con respecto a los juegos políticos, nosotros también como ciudadanos deberíamos de exigir que se terminen, personas que estén investigadas y condenadas como Cristina Fernández de Kirchner no deberían poder formar parte de ningún cuadro político en Argentina”.

Sobre la misma línea, el entrevistado sostuvo que, “la objetividad que tenemos tiene que ver con que las personas que sean representantes de la sociedad, sean de lo mejor de la sociedad y esas tienen que ser personas que no estén investigadas y mucho menos condenadas por la justicia”.

Argentina necesita instituciones fuertes para formar una sociedad nueva

Por otro lado, el presidente de CARBAP señaló: “Hay que dejar actuar a la justicia de una vez por todas, nos tenemos que acostumbrar a que la justicia sea independiente, que sea un poder independiente como se escribió en nuestra Constitución y que las condenas sean cumplidas”. A su vez, remarcó que, “Argentina, de una vez por todas, se tiene que poner de pie y tener instituciones fuertes, sino no vamos a poder formar una sociedad nueva”.

“Con respecto al conflicto con Carrefour, este tiene fecha de caducidad, no pueden tener ese tipo de actitudes porque la dependencia que tienen de nuestros productos es altísima”, expresó Kovarsky. “Carrefour es muy Mercosur dependiente, hay problemas internos dentro de la Unión Europea y hay conflictos con sus propios productores”, concluyó.