El autodespacho de combustible es un tema que empieza a tomar relevancia en Argentina con la reciente autorización del Gobierno, además, si bien presenta varias ventajas en temas de seguridad, también requiere una elevada inversión por parte de las estaciones de servicio. Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), explicó para Canal E los desafíos y oportunidades de esta nueva modalidad.

Actualmente, sólo unas pocas estaciones han implementado el autodespacho en fase de prueba. "Para que esto sea masivo, deben darse varios factores, entre ellos la inversión en equipos y la adaptación tecnológica", señaló Hernán Landgrebe. Muchas estaciones necesitarán renovar sus surtidores o adecuar los existentes, lo que representa un costo significativo.

Cuáles son los beneficios de implementar el autodespacho en las estaciones de servicio

En cuanto a los beneficios para las estaciones de servicio, el impacto en el empleo no será tan drástico como algunos piensan. "Hoy en día, las tiendas de conveniencia demandan mucho personal, por lo que muchos empleados podrán ser reubicados", comentó. No obstante, el mayor beneficio podría estar en aquellas estaciones que actualmente cierran por la noche por razones de seguridad. "El autodespacho permitiría operar en horarios extendidos sin exponer a los empleados a riesgos innecesarios", explicó.

Uno de los puntos clave para que el sistema funcione es el precio. "Si no hay una diferencia de precio significativa entre el autodespacho y el servicio tradicional, es probable que la gente no lo adopte", advirtió Landgrebe. Aunque aún no se ha determinado un porcentaje exacto, señaló que una reducción del 10% sería excesiva debido a los bajos márgenes de ganancia en la venta de combustibles.

El autodespacho influiría de forma positiva en cuanto a la seguridad

La seguridad es otra de las preocupaciones. "El riesgo de robos disminuiría, ya que no habría empleados manejando dinero en efectivo", afirmó. Además, los surtidores modernos cuentan con tecnología avanzada para minimizar cualquier riesgo en la manipulación de combustible. "En países como Estados Unidos, este sistema existe desde 1964 sin problemas mayores", agregó.

El método de pago será otro cambio fundamental. "El objetivo es que los surtidores cuenten con sistemas de pago automático mediante tarjetas o aplicaciones móviles", indicó el entrevistado. De este modo, se evitarían inconvenientes como el impago de combustible, un problema que se presentó en pruebas piloto realizadas en los años 90.

A pesar de los beneficios potenciales, la implementación del autodespacho no será inmediata. "Es un proceso a mediano o largo plazo. Hace años que se habla de esta posibilidad, pero siempre quedó en nada. Esta vez parece haber más decisión, pero llevará tiempo", concluyó el secretario de FECRA.