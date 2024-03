Para un analista político, “Axel Kicillof está obligado a pelear por el liderazgo del peronismo lo quiera o no”

La reunión que se llevará a cabo entre el Gobierno y los gobernadores impuso un fuerte debate político, a eso se le suma la negativa de Axel Kicillof de sentarse a negociar. Desde la gestión de Javier Milei observan una necesidad mutua con las provincias y es por eso que accedería a negociar. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Lucas Raffo.

“Es necesaria una tregua, el punto más álgido de la relación entre Milei y los gobernadores se vió con la discusión con el gobernador de Chubut Nacho Torres, veíamos momentos de bastante tensión con respecto al retiro de la ley Ómnibus”, comentó Lucas Raffo. “El Gobierno se dió cuenta que hay una necesidad mutua, Milei necesita algo de gobernabilidad para poder mostrar resultados y los gobernadores necesitan fondos”, agregó.

Los gobernadores se mostraron dispuestos a hablar con el Gobierno

Posteriormente, Raffo planteó: “El Gobierno Nacional se ha visto obligado a conceder, porque si bien es cierto que los gobernadores en la negociación de la ley Ómnibus le corrían el arco, el Gobierno con su andar errático a la hora de negociar, no genera confianza”. Luego, manifestó que, “los 2 necesitaban gestos de buena voluntad, los gobernadores, en su mayoría excepto Kicillof, dijeron que van a ir a conversar con el Gobierno”.

Al Gobierno y al Presidente Javier Milei les cuesta el tema de la negociación

“Al Gobierno, sobre todo al Presidente, le cuesta mucho negociar, se lo nota incómodo en esa dinámica, me atrevería a decir que es algo que no sé si quiere hacer pero es una necesidad”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “A los gobernadores, y a todo el arco opositor, se lo ve bastante desorientado, sobre todo después del discurso del primero de marzo que no ha tenido tanto rechazo, su índice de aprobación se viene manteniendo”.

Axel Kicillof y su obligación con el liderazgo del peronismo

Por otro lado, el analista político señaló: “Por el lugar que ocupa, Axel Kicillof está obligado a ocupar el centro de la escena, casi que está obligado a pelear por el liderazgo del peronismo lo quiera o no, porque lo cierto es que gran parte del arco opositor lo va a estar mirando a él”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hay un reacomodamiento en el peronismo, con algunos perfiles que viene levantando, pero estamos muy lejos electoralmente de saber qué peso tienen”.

“Lo que ha quedado demostrado luego del Frente de Todos y del resultado electoral, es que el peronismo necesita encontrar un rumbo, porque por el lugar que venía siguiendo no va a tener mucho éxito electoral y se encamina hacia la intrascendencia”, expresó Raffo. “El centro de la discusión pública está entre Javier Milei y el Gobierno y entre aquellos actores del peronismo, del PRO o del radicalismo que están en contra”, finalizó.