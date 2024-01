Problemas en el sector portuario debido a diferencias en la actualización de paritarias

Las negociaciones para definir una actualización de paritarias suelen ser complicadas para cualquier sector y el de la pesca no es la excepción. Es por eso que para entender un poco más cómo funciona el mundo portuario, este medio se contactó con el presidente de la Cámara Flota Amarilla de Chubut, Gustavo González.

“En el mes de octubre le dimos a todos los gremios que trabajan relacionados a la actividad un 138%, que era el ajuste exactamente de inflación interanual”, comentó Gustavo González. “Estamos haciendo un nuevo ajuste en enero de actualización a los 3 meses, en el cual vamos a llegar al 191% interanual, que es lo que marcó la inflación”, agregó.

El SUPA realizó un paro sorpresivo que derivó en que se pudran 350 toneladas de langostinos

Posteriormente, González planteó: “Tuvimos un paro sorpresivo el 29 de diciembre por parte del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, que fue cuando dejaron los barcos cargados y se pudrieron 350 toneladas de langostinos”. Luego, manifestó que, “después de eso se dictó una conciliación obligatoria y es con la que estamos trabajando hoy pero se nos vence el 30 de enero”.

Cuánto cobra un estibador por mes

“Los estibadores hoy están cobrando alrededor de $7 millones por mes, sin ni siquiera aceptar el 138% y sin actualizar ninguno de los índices que estuvimos ofreciendo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Los estibadores son quienes cuando llegan los barcos con carga, la sacan del barco y las suben arriba de los camiones para ser transportados a las plantas procesadoras”.

La temporada alta por los estibadores es de octubre a marzo

Sobre la misma línea, el presidente de la Cámara Flota Amarilla señaló: “Ellos tienen unos básicos pero que siempre los superan por la cantidad de barcos que entran, siempre la temporada más alta es de octubre a marzo, cuando está el langostino y entran los barcos todos los días”. A su vez, remarcó que, “después de ahí ya empiezan a descargar otras especies como anchoa y merluza, por lo cual, esos números bajan”.

“Con respecto a la ley de pesca, todavía no tenemos la confirmación de que hayan sacado el artículo tercero que es el que hace referencia a la pesca por completo, sí plantean algunas modificaciones que entiendo que están bien pero no son suficientes”, expresó González. A modo de cierre, dijo que, “este proyecto no tenía absolutamente nada que ver con cómo se realiza la actividad pesquera en el país”.