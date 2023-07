Productores contra la Sociedad Rural por la foto con Massa: "Nosotros no hubiéramos invitado al ministro a comer"

En la jornada de ayer se difundieron fotos en las que se veía al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, abrazado al ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, lo cual generó incomodidad en el sector agro.

En este contexto, nos comunicamos con Horacio Salaverri, presidente de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires - La Pampa), quien habló sobre la actualidad del sector agro.

Medidas para el agro

“Las exposiciones de los candidatos fueron interesantes pero el problema está en la interpretación”, dijo Salaverri, quien luego completó: “Lo de Massa no es claro, vemos que hace algo como ministro y promete otra cosa como candidato”.

“Los candidatos de la oposición tienen propuestas interesantes y en línea de nuestros reclamos”, disparó el entrevistado. “A los productores se nos ve de una forma en la campaña y de otra manera cuando son funcionarios”, complementó.

En esa misma línea, el productor dijo que tienen que ver al campo como un sector productivo estratégico. “La intención primaria de los candidatos tiene que ser de una quita de retenciones, no es fácil competir con el resto del mundo con esta mochila y la brecha cambiaria”, añadió.

Productores contra Massa

Luego, Salaverri dijo que el país está preparado para poder producir muchos más alimentos. “Si no empezamos a aplicar medidas distintas, es imposible poder cambiar la coyuntura”, disparó contra el candidato del oficialismo.

Finalmente, el presidente de CARBAP dijo que la ganadería se ve obligada a utilizar cereales para la alimentación de sus animales: “Esto va a agravar la situación del sector”. “Nosotros no hubiéramos invitado al ministro a comer, no estamos para sonreír porque no hay ninguna buena noticia”, concluyó.