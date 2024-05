PyMEs en crisis: “En el discurso del Presidente o del ministro de Economía no existe la palabra PyME”

La situación del sector PyME tiende a agravarse cada vez más, sobre todo en este tiempo donde se acerca el pago de los aguinaldos. Varias pequeñas y medianas empresas ya tuvieron comunicaciones con diferentes bancos para ejecutar un préstamo y se plantea la posibilidad de un pago en cuotas para los trabajadores. En función de desarrollar este tema, Canal E se comunicó con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME.

“La situación que estamos atravesando es crítica, hasta diría que estamos en un estado caótico”, comentó Mauro González. “Las PyMEs estamos recurriendo a los bancos para poder hacer frente al medio aguinaldo y pagarlo en cuotas, ya hay varios bancos que han contestado a diferentes empresas”, agregó.

Se estima que las PyMEs deberán abonar el medio aguinaldo en cuotas

Posteriormente, González planteó: “El problema son aquellas PyMEs que hoy se encuentran muy endeudadas y tampoco van a poder acceder a ese tipo de crédito, por lo cual, ya se está planteando que quizás a los trabajadores se les empiece a pagar este medio aguinaldo en cuotas y eso agravaría aún más la situación de caída en la actividad”.

Emergencia PyME

“La situación se continúa profundizando, el gran problema es que estamos en una U, no sabemos cuántos trabajadores van a quedar en la calle y cuántas pequeñas y medianas empresas van a cerrar”, sostuvo el entrevistado. “Todo el escenario es muy complejo y solicitamos a los diputados de todos los bloques que declararan la emergencia PyME, necesitamos una emergencia para resguardar los empleos”, complementó.

Sobre la misma línea, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “Ningún país sale de una crisis si no es con trabajo y todas las políticas que se han ido aplicando, han generado que se profundice aún más la crisis que veníamos atravesando a fin del año pasado”.

“El Gobierno no hace eco a ningún tipo de reclamo, de hecho, si analizamos los discursos del Presidente o del ministro de Economía, no existe la palabra PyME, no existe la palabra industria argentina”, expresó González. “Los reclamos los hemos ido haciendo permanentemente, pero no tienen respuesta”, concluyó.