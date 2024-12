Ravazzani, de EcoLatina, sobre el acuerdo con el FMI: “Argentina podría llegar a tener USD 10.000 millones de fondos frescos”

En diálogo con Canal E, Martín Ravazzani, director de la consultora EcoLatina, habló sobre el avance de las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno argentino, recalcó que todas las variables estarían dadas para la llegada de fondos frescos y también se refirió a que el acuerdo podría concretarse a principios del año 2025.

“Las últimas manifestaciones del Fondo Monetario Internacional han sido sumamente elogiosas al respecto de la evolución del programa económico argentino”, comentó Martín Ravazzani. “Todo indicaría que claramente está despejado el camino para un nuevo acuerdo a comienzos del año próximo como señaló el ministro Caputo”, agregó.

La conducción económica no tiene una urgencia por conseguir financiamiento

Posteriormente, Ravazzani planteó: “La duda está en cuanto a qué cantidad de fondos frescos podría llegar a significar este nuevo entendimiento”. Luego, manifestó que, “un elemento a favor con el que cuenta la conducción económica es que las cuentas públicas están mucho más ordenadas, por lo cual, no hay una tremenda urgencia por conseguir financiamiento externo”.

Cuántos fondos podría llegar a obtener Argentina en su acuerdo con el FMI

“El FMI no presta para financiar fuga de capitales, ahí tenemos un punto que va a ser motivo de discusión, el Fondo no es amigo de mantener controles cambiarios y uno podría llegar a suponer que el tipo de cambio está atrasado desde una perspectiva histórica”, sostuvo el entrevistado. “Argentina podría llegar a tener un piso de no menos de USD 10.000 millones de fondos frescos dado la evolución que ha tenido el programa”, complementó.

Por otro lado, el director de EcoLatina señaló: “Esto no va a cambiar demasiado el panorama, se ve al equipo económico muy jugado en mantener el actual esquema, el elemento que juega muy a favor es que el mercado empieza a creerle”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si uno ve los futuros del mercado a término en lo que hace al tipo de cambio o las proyecciones del REM en materia de inflación, se están alineando con las proyecciones del Gobierno”.

“El Gobierno va a seguir sacando las restricciones del cepo de manera progresiva, pero si bien ha mejorado mucho la situación externa, todavía estamos teniendo reservas netas negativas”, expresó Ravazzani. A modo de cierre, dijo que, “el equipo económico va a ser muy cauteloso en lo que hace al levantamiento de las restricciones porque hay factores que todavía falta resolver”.