Reactivación del poder legislativo: “Durante varios años estuvo en una larga somnolencia”

Desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el poder legislativo se ha mostrado muy activo, ya sea con los debates por la aprobación del DNU o la Ley de Bases como en el último tiempo con las ratificaciones de los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y el financiamiento universitario. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con la politóloga, Constanza Mazzina.

“Es muy interesante lo que está pasando en las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo”, comentó Constanza Mazzina. “El Gobierno de Javier Milei no tiene ni siquiera la primera minoría en la cámara de Diputados y, sin embargo, tanto en el tema jubilaciones como en el tema educativo ha logrado sostener el veto y evitar la insistencia”, agregó.

El poder legislativo durante varios años se ha mostrado somnoliento

Posteriormente, Mazzina planteó que, “hay 2 planos que podemos discutir, uno tiene que ver con cuándo las instituciones funcionan, esto es un plano, el tema del funcionamiento institucional, y otro es lo que está de fondo que es el financiamiento del sistema educativo”. Luego, manifestó: “Festejo esta reactivación del poder legislativo en los últimos meses, pero no se puede no decir nada respecto de ese mismo poder legislativo que durante tantos años estuvo en una larga somnolencia”.

¿Cómo fue el manejo del poder legislativo durante la gestión de Cristina Kirchner?

“En el periodo de 2011 al 2015 de Cristina los proyectos entraban y salían sin discusión, en tiempo exprés y, por lo tanto, Cristina no necesitaba el decreto ni el veto porque nadie le discutía, no había absolutamente ningún control por parte del legislativo”, sostuvo la entrevistada. “En aquellos años, Cristina vetó el 82% móvil y no hubo ningún tipo de lío en el Congreso”, complementó.

Por otro lado, la politóloga señaló: “Esto que estamos viendo en este tiempo es lo que se llama en los pasillos porotear, es decir, esto de ver cuántos votos hay y cuántos faltan, pero la realidad en clave presidencial es que las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo funcionan así”.

“Para llevar adelante la agenda que tiene este Gobierno necesita el acompañamiento de un poder legislativo que en los números no lo acompaña y esto es una clave de nuestro diseño institucional”, expresó Mazzina, que después concluyó: “Nuestras cámaras se renuevan parcialmente en cada votación, es decir, diputados se renueva de a mitades y senado de a tercios”.