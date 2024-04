Reformas estructurales: “Es importante que sean diseñadas por la Argentina y no vengan impuestas de afuera”

Las reformas estructurales, según cada país, suelen ser una serie de medidas que funcionan para cambiar la estructura económica y potencialmente mejorarla. En esta ocasión, este medio se puso en comunicación con Emiliano Libman, de FUNDAR, el cual desarrolló en profundidad todo lo referido a este tema.

“Las reformas estructurales son un término que se acuñó en los años ´90, en el marco de los programas que países como Argentina tenían con instituciones como el FMI”, comentó Emiliano Libman. “En general, el Fondo Monetario Internacional plantea los programas pidiendo políticas fiscales y monetarias, pero en los años ´80, se dio cuenta el organismo que en algunos países era imposible encarrilar la economía sin un cambio más sustancial”, agregó.

Cómo impactan las reformas estructurales en la economía

Posteriormente, Libman planteó: “El impacto que debe tener en la economía depende, es muy variado porque depende de qué reforma estás mirando y en qué contexto las estás aplicando”. Luego, manifestó que, “hay una gran variedad de casos en la experiencia y no siempre las reformas han funcionado bien, no se puede saber si las reformas van a servir o no si no se habla del caso y del detalle de cada reforma en particular”.

Argentina encabeza la lista de países que más reformas adoptan

“Las reformas son una cosa muy típica en América Latina y en países similares”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Argentina está entre los campeones a la hora de adoptar reformas y también a la hora de volver atrás, lo cual es una de las peores cosas que puede hacer un país, lo peor que podés hacer para las reglas de juego es cambiarlas todo el tiempo”.

Por otro lado, el representante de FUNDAR señaló: “Lo que muestra la experiencia y los números sobre los procesos de reforma es que es importante tener un marco institucional adecuado”. A su vez, remarcó que, “una de las cosas que Argentina no ha logrado es ponerse de acuerdo sobre cuáles son las reformas que necesitamos y encarar los mecanismos institucionales para sostenerlas en el tiempo”.

Para finalizar, Libman expresó: “Una de las cuestiones es que haya algún consenso político que los mecanismos institucionales sean los adecuados y otra cosa muy importante es que las reformas sean diseñadas por la Argentina y no vengan impuestas de afuera”.