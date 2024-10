Roberto Cachanosky: “Tenemos un serio problema cambiario del cual no se va a salir tan fácil”

En diálogo con Canal E, el economista, Roberto Cachanosky, habló de las estimaciones que realizó el Fondo Monetario Internacional donde hablaba de la inflación que tendrá Argentina en 2025. También se refirió al problema cambiario que involucra al Gobierno y la reconversión que tuvo la profesión de economista y cómo se transformó en tener que leer el futuro.

“Con la proyección del 45% de inflación anual para el año que viene que hizo el FMI, eso da un 3% mensual, más o menos un poco menos de lo que tenemos ahora”, comentó Roberto Cachanosky. “Todo va a depender de cuánto aguante el carry trade y cuánto aguante el Gobierno pisando las tarifas de los servicios públicos”, agregó.

Las trabas de la unificación cambiaria

Posteriormente, Cachanosky planteó: “El problema del tema cambiario es que el Gobierno viene cambiando el arco todo el tiempo, siempre tiene un argumento distinto como para decir que hay que postergarlo”. Luego, manifestó que, “el stock de LEFIS se va a cancelar con emisión monetaria, van a emitir moneda y como la demanda va a subir, la gente va a querer tener pesos, van a poder emitir sin tener inflación”.

El negocio de los economistas

“En materia de proyecciones, la profesión de economista se transformó en algo que es casi una brujería, el economista no puede decir a cuánto va a estar el tipo de cambio o cuánto va a ser la inflación”, sostuvo el entrevistado. “Eso fue algo que se inventó y que vendemos los economistas porque las empresas lo demandan, pero en realidad estamos vendiendo humo, porque no hay ninguna fórmula matemática que permita saber el futuro”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Mientras exista el control de cambios no sabemos cuánto vale el dólar, tenemos un serio problema cambiario del cual no se va a salir tan fácil”. A su vez, remarcó que, “para resolver ese problema cambiario se necesitaría algo que no se compra con nada y es confianza”.

“El Banco Central para poder salir del cepo no necesita dólares, necesita un shock de confianza, que la gente diga que la cosa va bien”, expresó Cachanosky. A modo de cierre, dijo que, “hoy no tenemos confianza, tenemos esperanza, entonces, si no hay confianza, por más reservas que tengamos, le va a pasar lo mismo que le pasó a Caputo en 2018”.