Rosendo Fraga: “La personalidad de Milei es lo que no lo hace apto para las negociaciones”

La falta de gobernabilidad por parte de Javier Milei es un punto de los más criticados a nivel político, y puede observarse en las constantes disputas con los gobernadores u otros sectores más específicos de la oposición. Ante este panorama, este medio le consultó al analista político, Rosendo Fraga, sobre los impedimentos que tiene el Presidente para llevar a cabo una negociación.

“Son 100 días del Gobierno de Milei, hasta ahora el Senado no ha aprobado nada, ninguna ley, ni media sanción y tampoco el DNU. Esto tiene una situación fáctica, solo 7 senadores sobre 72, nada más que 38 diputados sobre 157”, comentó Rosendo Fraga. “Lo de anoche es un golpe duro para el Presidente, porque un Presidente con poco poder en los institucional ha tenido una primera derrota formal en el Congreso”, agregó.

Relación Javier Milei - VIctoria Villarruel

Posteriormente, Fraga planteó: “El Pacto de Mayo quedó atrás, ya hay nuevos temas que se están instalando. La relación Presidente - Vicepresidenta, es un aspecto político pero que también tiene una fase institucional por la significación del cargo”. Luego, manifestó que, “desde el triunfo electoral, vienen demostrando diferencias en el estilo político, desde el punto de vista político/ideológico, Milei representa el ultraliberalismo y Villarruel un nacionalismo”.

“El primero de marzo, cuando anunció el Pacto de Mayo, qué está buscando MIlei, un cambio de estrategia, ir hacia el acuerdo o lo que está buscando es un giro táctico para ganar tiempo”, preguntó el entrevistado. “Milei ahora redobla la apuesta y que en Diputados se vote de otra manera para que el DNU quede firme porque las 2 cámaras tienen que votar en la misma dirección para que caiga el DNU”, complementó.

La decisión de las inversiones

Por otro lado, el analista político señaló: “Si en Diputados se vota como quiere Milei no se terminan las dudas, van a seguir, pero el Presidente habrá resuelto técnicamente el obstáculo presente”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la decisión de inversiones está expectante al segundo trimestre, quieren ver los meses de abril, mayo y junio para observar cómo encausa Milei el tema político y qué pasa con la inflación al mismo tiempo”.

“Si Milei tiene que entregar algo para ganar certidumbre política, el empresariado no lo va a penalizar, pero la personalidad de los líderes es la clave”, expresó Fraga. “Los líderes políticos cambian de ideología por conveniencia, intereses o circunstancias, pero lo que no cambian es la personalidad, la personalidad de Milei es lo que no lo hace apto para las negociaciones”, finalizó.