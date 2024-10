Sánchez Arnau: “La gestión de la contadora Mondino no fue realmente una gestión muy exitosa”

En diálogo con Canal E, el diplomático y economista, Juan Carlos Sánchez Arnau, habló sobre la salida de Diana Mondino de su cargo como canciller de Argentina y criticó su gestión a lo largo de este tiempo. También se refirió a las contradicciones con el Presidente Javier Milei y desmintió la posibilidad de que todo pudiera estar armado para forzar la salida de la ahora ex canciller.

“Habría sido conveniente que la salida de Diana Mondino de la cancillería se hubiera producido mucho antes”, comentó Juan Carlos Arnau. “La gestión de la contadora Mondino no fue realmente una gestión muy exitosa”, agregó.

Cuáles fueron los factores detrás de la salida de Diana Mondino

Sobre la misma línea, Arnau planteó: “La gestión no fue exitosa en 2 sentidos, primero porque Mondino no tenía experiencia en materia internacional, no conocía la cancillería y no conocía el personal diplomático”. Luego, manifestó que, “se reunió con ella un pequeño equipo de jóvenes inexperimentados que fueron alejados muy rápidamente de sus cargos”.

Las diferencias con el Presidente MIlei

“Diana Mondino no estaba en sintonía, desde el punto de vista político, con lo que piensa el Presidente MIlei”, sostuvo el entrevistado. “El pensamiento del Presidente Milei se aparta considerablemente de lo que ha sido la línea de los últimos años de la cancillería”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Hubo demasiadas contradicciones con la línea presidencial, alguna de ellas serias, otras no tanto, pero se fueron sumando y terminaron en este incidente”. A su vez, remarcó que, “hay algunas voces equivocadas que están hablando de que realmente fue algo preparado para forzar la salida de la contadora Mondino”.

“Todo lo que está pasando dentro de las Naciones Unidas es muy poco relevante”, expresó Arnau. A modo de cierre, dijo que, “es muy difícil de comprender ese voto, o hubo un problema de mala lectura de las situaciones o de interferencia de algún funcionario que creía que podía modificar la opinión presidencial insistiendo con el voto en una determinada dirección”.