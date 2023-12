Uno de los sectores en donde no cayeron bien los anuncios de Luis Caputo fue en el agropecuario, el cual se verá afectado por un aumento en las retenciones. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, quien aseveró que estas medidas perjudicarán la rentabilidad de los productores.

“Estamos viendo la situación con una decepción prematura. El ministro ratificó nuevamente que las retenciones se aumentan, le metieron retenciones a la carne, a las economías regionales y a los granos que no tenían”, comentó Eduardo Buzzi. “Se mantiene alto en soja, pero esto es un acto decepcionante para muchísimos productores antiperonistas”, agregó.

Cómo recibió el sector agropecuario las medidas de Luis Caputo

Posteriormente, Buzzi planteó: “Mucho voto rural fue para Milei y el primer acto de Gobierno es decepcionante, por más que digan que es transitorio y que no es para toda la vida”. Luego, manifestó que, “ahora meten 15 puntos de retenciones y no están diciendo nada, pero si se confirma esto, es una decepción, un engaño y una estafa a un sector que tenía mucha expectativa con la llegada de Milei y el alejamiento del kirchnerista”.

Los aumentos en la logística van a repercutir en el costo de los alimentos

“Se registraron aumentos en los repuestos de maquinarias exportadas, neumáticos, insumos, materia prima para hacer agroquímicos que viene a valor dólar que se duplicó”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todo lo que sea poner una cosechadora o una sembradora en marcha y llevar los granos hasta los centro de consumo, es decir, el aumento de logística va a terminar implicando aumentos en el costo de los alimentos adicionalmente”.

A través del aumento en las retenciones el productor perderá rentabilidad

Por otro lado, el ex presidente de la Federación Agraria señaló: “Nosotros no podemos determinar el precio, lo que perdemos es rentabilidad y, en consecuencia, el productor va a perder plata en muchos rubros”. Sobre la misma línea, remarcó que, “es una situación muy complicada, a la que cuesta acomodarse y encima le meten 15% de retenciones y no se modifica el impuesto a las ganancias”.

Para finalizar, Buzzi expresó: “Mientras no se revisen estas cosas y tengamos más impuestos, más costos y los mismos niveles de ingreso, se aproxima una crisis para los productores agropecuarios similar a la que va a tener toda la clase media”.