El gobierno analiza la posible integración de la leche al dólar agro

En las últimas horas, han salido rumores que presagian la integración de la leche al dólar agro. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con la ingeniera agrónoma, Paulina Lescano, quien habló de la necesidad de tener un mismo tipo de cambio en el sector agropecuario y cómo afecta al precio de la producción lechera el dólar maíz y soja.

“Lo que viene pasando en este último tiempo es que siempre hay un pre anuncio o rumores que finalmente se confirman”, comentó Paulina Lescano con respecto al rumor de la integración de la leche al dólar agro. “Si ya desde este momento se comunicó que se iban a juntar con las mesas de lecherías, yo imagino que lo van a sacar y creo que es bastante razonable, la realidad es que todos los productos de exportación tendrían que tener el mismo tipo de cambio”, agregó.

El dólar soja y maíz afectan el precio de lo que exporta el sector lechero

Según Lescano, la primera vez que se implementó esta medida con la soja, después se amplió a algunas economías regionales. A su vez, señaló que esto de ponerle a una economía si y a otra no genera una potenciación de las distorsiones: “En el caso de la lechería, todo lo que son sus costos de alimentación, al ponerle el dólar soja y el dólar maíz, incrementa los costos pero no mejora el precio de lo que ellos exportan”.

El sector lechero fue uno de los más afectados por la sequía

“La sequía que hemos tenido afecto a toda la producción agroindustrial”, remarcó la ingeniera agrónoma, que luego añadió: “La lechería fue una de las más afectadas, entonces alguna medida dentro de todas estas que se van tomando me parece que es bueno que se aplique en la lechería”.

Las compensaciones en pesos con la inflación que tiene la Argentina no ayuda a afrontar los efectos de la sequía

Posteriormente, la entrevistada dijo que cuando se generan estas distorsiones, “se aplican subsidios, compensaciones o programas y, en general, cuando llegan ya es muy tarde y no compensa a tantos productores”. También, aclaró que en algunos casos es tan burocrático poder acceder a los programas, que no terminan consiguiendolo todos y en el caso de poder acceder, “lo que sea compensación por pesos, con la inflación que tenemos, cuando llega no te sirvio de ayuda para compensar todos los efectos negativos”.

Por otro lado, Lescano habló del valor que tendrá la integración del maíz al dólar agro: “Las expectativas estaban puestas en un nivel como mínimo en $350, por lo cual, este valor está debajo de lo que se podía llegar a esperar y más con la continuidad del día a día de la devaluación. Además, va ampliando la brecha con el resto de los tipos de cambio”.

Para finalizar, la ingeniera agrónoma analizó: “El impuesto va a afectar a la importación de insumos para el agro. Esto de que ayer no estaba claro, hizo que justamente las empresas no dieran cotizaciones. Hoy si ya se define que se incorpora o afecta este impuesto, seguramente los precios que empecemos a ver van a ser más altos, por lo cual, la medida va a ser negativa”.