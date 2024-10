Se estima que la baja en el rendimiento de las billeteras virtuales podría traer volatilidad a los dólares financieros

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, habló sobre la baja de 200 puntos básicos que tendrán las billeteras virtuales y cómo eso podría repercutir en el aumento de la volatilidad de los dólares financieros. También se refirió al tema del blanqueo y vaticinó que es posible que no vuelva a extenderse.

“Los fondos comunes de inversión, los money market, el encaje les sube del 15 al 20%, esto significa que el rendimiento va a bajar en promedio 200 puntos básicos para todo aquel que tiene la plata en una suerte de plazo fijo a un día”, comentó Mariano Gorodisch. “La gente que usa esa plata muchas veces espera el vencimiento de la factura de luz o agua para pagarla y mientras tanto va generando un rendimiento”, agregó.

La caída en el rendimiento de las billeteras virtuales podría impactar en el dólar

Posteriormente, Gorodisch planteó: “Esto puede llegar a traer algún tipo de volatilidad en el dólar, justamente tras una rueda donde el Banco Central estuvo interviniendo, si bien lo hizo en menor medida estuvo esterilizando pesos”. Luego, manifestó que, “el contado con liquidación había subido casi 2%, el dólar mep también, se había ido el dólar financiero a más de $1.200 y ahí salió el Banco Central para poner un freno”.

“Hay mucha diferencia entre lo que paga una billetera virtual y otra, incluso los bancos, mucha gente lo tiene en el fondo común de inversión del banco”, sostuvo el entrevistado. “Los bancos quieren que esa plata de las billeteras virtuales la tengas con ellos”, complementó.

Por otro lado, el periodista especializado en economía señaló: “Tuvimos hace unos días la suba del blue, $100 de diferencia a favor del dólar mep que está más barato que el blue”. A su vez, remarcó que, “si bien el informal es el que siempre mira de reojo las cotizaciones tanto del mep como del contado con liquidación, en el mercado formal también ven un poco lo del informal y ven este puré que se podía llegar a hacer de comprar dólar mep y revender en el blue”.

El blanqueo de inmuebles y cuentas en el exterior se encuentra estancado

“No tendría mucho sentido seguir prorrogando más el blanqueo porque no hubo un fuerte ingreso como se había tenido, ya se duplicó lo que había sido el blanqueo en efectivo de Mauricio Macri”, expresó Gorodisch. A modo de cierre, dijo que, “lo que no viene tan bien es el otro blanqueo, el blanqueo de inmuebles, de cuentas en el exterior porque este es un blanqueo especialmente para hacerlo en efectivo”.