Conciliación Obligatoria: por qué las medidas judiciales están frenadas

Por la falta de nombramiento en la dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) , los acuerdos judiciales que se firmaron entre empleador y empleado no están siendo controlados.

Sin director, sin firmas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado Guillermo Lizarrondo quien explicó que efectivamente el SECLO “se encuentra sin firma, sin director y eso genera un problema en los acuerdos que se han celebrado”.

Según el entrevistado, cuando hay un conflicto laboral y a la hora de querer judicializar ese conflicto, previo a la demanda hay que pasar por una instancia obligatoria de conciliación para evitar el juicio y que las partes puedan hacer un acuerdo y evitar el juicio. “En Capital es instancia se denomina SECLO y estamos teniendo un problema todos los abogados laboralistas y los trabajadores y empleadores que están en esta circunstancia”, agregó.

En ese sentido, Lizarrondo contó que a raíz del cambio de gobierno en diciembre del año pasado se había nombrado a un director de manera provisoria, “ese plazo se cumplió y no designó un nuevo director”. Y continuó: “Actualmente el SECLO se encuentra sin firma, sin director y eso genera un problema en los acuerdos que se han celebrado”.

La vulnerabilidad del empleado

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que, “el derecho laboral conoce al trabajador como una parte vulnerable” entonces a la hora de hacerse un acuerdo “debe ser controlado y aprobado sobre todo para proteger al trabajador” para que no se estén haciendo acuerdos que lo perjudiquen notoriamente. “Tiene que ser dentro de los parámetros legales en cuanto al monto”, añadió.

Para Lizarrondo, al no estar la designación del nuevo director, no se puede formar la homologación y por ende “no están saliendo”. "Hasta tanto no se dé esa firma y esa homologación específica, el acuerdo no tiene el efecto jurídico y el empleador, que hizo el acuerdo, no tiene la obligación de pagar y el trabajador no tiene la acción de reclamarle al empleador que pague porque no está esa firma”, agregó.

Al finalizar, y en referencia a la designación de un nuevo director, el abogado dijo: “Ahora se menciona a otra persona que todavía no fue designada técnicamente y el propio Colegio de Abogados de Capital Federal hizo tratativas con el Ministerio de Capital Humano para poder destrabar esta circunstancia que afecta a los trabajadores y también a nosotros como profesionales que cobramos honorarios de esos acuerdos”.