Según el tamaño de la economía y el nivel de exportaciones, “Argentina tiene una deuda pagable”

A principios de noviembre, Argentina tendrá una nueva revisión con el FMI, en el cual se evaluará si se cumplieron o no las metas impuestas por el ente financiador. Para hablar sobre este tema, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini.

“Estamos en un contexto complicado con el FMI, principalmente porque en la próxima revisión se tienen en cuenta las medidas que se están tomando hoy en día con respecto a ganancias”, comentó Lucas Carattini. “Tenemos que cumplir para la nueva revisión, un déficit fiscal de 1,9% del PBI y una acumulación de 15.000 millones de dólares en reservas”, agregó.

Actualmente, Argentina no cuenta con el dinero suficiente para pagar las deudas

Más allá del acuerdo que tiene Argentina con el FMI, Carattini manifestó: “Persiste una necesidad imperiosa de hacer algo con el déficit fiscal y no tenemos plata para pagar las deudas, ni enfrentar los compromisos”. A su vez, expresó que hasta noviembre, “Argentina tiene degs por 2.900 millones de dólares y hay que pagar 3.400 millones de dólares, por lo cual, tenemos un agujero de entre 400 y 500 millones de dólares que de algún lado tienen que salir”.

“Yo no pondría las manos en el fuego con que a principios de noviembre el Fondo vaya a desembolsar los 3.000 millones de dólares para la próxima etapa de revisión”, sostuvo el economista.

Estiman que una dolarización no resolvería los problemas económicos de la Argentina

Posteriormente, el entrevistado planteó que, “por el mero hecho de dolarizar, vos no resolvés los problemas fundamentales que tiene Argentina”. Por otro lado, señaló el problema principal que tiene Argentina: “Gastamos plata de más que no tenemos y acá se tiene la idea de que por dolarizar no vamos a tener déficit y eso no es así”.

“Yo creo que no es la solución devaluar ni incumplir con los compromisos”, aseveró Carattini, que después argumentó: “Si vos haces el relativo de la carga de deuda con el tamaño de la economía que tiene Argentina y con el nivel de exportaciones, el país tiene una deuda pagable y con compromisos afrontables”.