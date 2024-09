Para un experto de la bolsa de valores, "a fin de año estarían las condiciones del Gobierno para salir del cepo”

Ante la cierta estabilidad que demuestra el dólar en las últimas ruedas, surge nuevamente la expectativa por una salida del cepo cambiario a fin de año y muchos analistas coinciden en que el Gobierno tiene herramientas para poder lograr la unificación cambiaria. En este contexto, este medio se comunicó con el operador de corredores de cambio, Gustavo Quintana.

“El mercado oficial sigue con su trayectoria del crawling peg cercano al 2% mensual, sin tensiones cambiarias evidentes y este mes se acentuaría la demanda para el pago de importaciones por efecto de la eliminación del impuesto país”, comentó Gustavo Quintana. “Probablemente, el Central alterne compras y ventas durante estos días y no creo que el Gobierno enfrente mayores problemas para controlar el mercado de cambios”, agregó.

Se estima una posible salida del cepo para fin de año

Posteriormente, Quintana planteó: “El Gobierno busca tener un margen de maniobra mucho más importante para eliminar las restricciones cambiarias”. Luego, manifestó que, “el Gobierno está eliminando de forma paulatina algunas restricciones para agilizar las transacciones en el mercado de cambios, pero daría la impresión de que a fin de año podría darse alguna salida del cepo”.

“Según la óptica del Gobierno, sobre fin de año estarían dadas algunas de las condiciones para salir del cepo, sobre todo esperan ingresos masivos de dólares por la aplicación concreta del RIGI y las derivaciones del blanqueo que se está instrumentando”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Son todas especulaciones que el Gobierno las tiene en cuenta para delimitar la fecha de salida del cepo”.

Qué se necesita para que aumenten los niveles de las importaciones

Por otro lado, el operador de corredores de cambio señaló: “El nivel de importaciones depende, en gran medida, del nivel de actividad interna, entonces, mientras no haya una recuperación significativa del nivel de actividad, no habrá un crecimiento en el nivel de importaciones”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hasta que el nivel de actividad no muestre un rebote muy significativo, el nivel de importaciones no va a aumentar sustancialmente”.

“Los mercados descuentan que hay alguna herramienta que el Gobierno puede utilizar aunque se ratifique la modificación de la ley de movilidad jubilatoria”, expresó Quintana. Para finalizar, dijo que, “el Gobierno ha dicho que recortará gastos en otras áreas para mantener a rajatabla el objetivo de eliminar el déficit fiscal”.