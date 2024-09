Según un analista: “Hay intereses muy fuertes dentro de EEUU como para cobrarse la vida de Trump”

El candidato a presidente, Donald Trump, sufrió este domingo un segundo intento de asesinato. Un hombre, llamado Ryan Wesley Routh , fue detenido por el Servicio Secreto por acercarse al campo de golf donde jugaba el republicano, armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

Qué hay detrás de los ataques a Trump

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Christian Lamesa quien expresó que, “es realmente bastante sugerente que en poco más de dos meses sea el segundo intento frustrado de eliminar al candidato Donald Trump”.

Según el entrevistado, “existen varias cuestiones turbias que podrían involucrar a las autoridades federales de Estados Unidos” en el hecho. Y agregó: “En el atentado del 13 de julio, quedó clara la ineptitud del Servicio Secreto, ya que a 150 metros del lugar, había una azotea sin resguardo donde estuvo el atacante”.

Quién es el atacante y por qué más lo investigan

En referencia al nuevo intento de ataque, Lamesa sostuvo que es importante mencionar que el atacante Ryan Wesley Routh, según algunas versiones, estuvo más de 10 horas oculto entre arbustos en la propiedad de Donald Trump, esperando el momento de realizar el atentado. “Afortunadamente, este ataque fue frustrado, pero el área debería haber estado bajo estricta vigilancia del Servicio Secreto”, continuó.

En cuanto al hecho, el analista expresó que, “genera más dudas que certezas” e incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una investigación estatal, alegando desconfianza en las autoridades federales para esclarecer el caso. “Argumentó que quienes buscan procesar judicialmente a Trump no pueden llevar adelante una investigación objetiva”, conto.

Volviendo al atacante, Lamesa sostuvo que no se puede ignora las conexiones de Road con Ucrania porque, “este hombre parecía obsesionado con la causa ucraniana, intentó luchar como voluntario contra Rusia y reclutar mercenarios”. Y siguió: “Ahora se investiga si tiene vínculos con los servicios de inteligencia ucranianos, considerando la postura de Trump respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Para finalizar, el analista internacional dijo: “Creo que hay intereses muy fuertes dentro de los Estados Unidos a los cuales no les interesa una segunda presencia de Donald Trump y no tendrían ningún tipo de empacho en cobrarse la vida del ex presidente”.