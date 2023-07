Las nuevas medidas que anunció el gobierno para cumplir con las exigencias del FMI generan incertidumbre tanto para la situación económica de la Argentina como para el mercado financiero. Con el fin de ampliar esta información, nos comunicamos con el economista Martín Siracusa, quien habló de las complicaciones económicas que puede traer la candidatura a presidente de Sergio Massa siendo Ministro de Economía.

“El Fondo Monetario Internacional busca evitar la figura del default, es decir, evitar que la Argentina incumpla el pago porque eso tiene una cantidad de consecuencias a nivel comercial y global muy importantes”, aseveró Martín Siracusa. “Lo que le pidió el FMI al ministro Massa es que ordene el mercado cambiario, porque así como está, es un mercado que hace que se vayan dólares. En junio se fueron 1.700 millones de dólares”, añadió.

Devaluación y depreciación, dos puntos muy diferentes entre sí

Posteriormente, Siracusa señaló que los economistas dividen lo que significa devaluación y depreciación. Por un lado, “la depreciación la estamos viendo constantemente en los otros dólares. Depende el dólar que estemos mirando, ya hay una depreciación que está consumada”. En segunda instancia, “la devaluación es el valor que el gobierno decide corroborar oficialmente. Este valor para cada persona es diferente y termina siendo una ensalada muy complicada”.

Los adelantamientos: una maniobra que arregla el problema presente pero complica el del futuro

Con respecto al accionar del sector agropecuario en el adelantamiento de las exportaciones, el economista manifestó: “De acá a fin de año, vos lo que estás haciendo es adelantar las exportaciones que te van a quedar después, es decir que en 2 meses vas a estar en la misma situación y no estarias resolviendo el problema de fondo”. Sobre la misma línea, planteó que el Banco Central tiene que ser independiente y el Gobierno gastar menos de lo que recauda porque no tiene que haber déficit. “Si no cambias las reglas de juego siempre vas a tener el mismo problema hacia adelante”, complementó.

Cuál será la repercusión de las nuevas medidas en el mercado financiero

“Con respecto a las medidas que se lleven a cabo es probable que el mercado lo vea como algo positivo”, adelantó el entrevistado. A su vez, argumentó que, “la semana pasada también hubo un aumento fuerte de la incertidumbre. De fondo la Argentina va a producir más y las empresas tienen más oportunidades en el mercado internacional. Sin embargo, aún no pasó nada, estamos siempre en este toma y daca financiero”.

El doble rol de Sergio Massa podría ocasionar un mal funcionamiento dentro del ministerio de Economía

Para finalizar, el entrevistado brindó su opinión con respecto al doble rol de Sergio Massa como ministro de Economía y principal candidato por parte de Unión por la Patria: “El problema principal es que el ministro de Economía es candidato a presidente. Eso representa un incentivo personal y genera un funcionamiento en el ministerio de Economía muy erróneo para tomar buenas decisiones económicas”.

“Yo creo que Argentina está en una situación límite. Si vos tenes al kirchnerismo en una elección devaluando, imaginate lo que pasa hacia adentro, el balance está totalmente en rojo”, concluyó.