Según un ex secretario de energía, “lo de pagar con bonos en el sector energético no es algo habitual”

En diálogo con Canal E, el ex secretario de energía de la Nación, Jorge La Peña, habló sobre la eliminación de los subsidios hacia la energía y cómo eso impactará tanto en las familias como en las industrias. También se refirió al fracaso de ir incrementando los costos de la energía y el gas gradualmente y mencionó el pago con bonos a CAMMESA.

“Uno de los problemas más importantes que enfrenta el actual Gobierno y el anterior son la fijación de las tarifas energéticas de forma de poder retribuir los costos en que incurren las empresas para prestar los servicios de la calidad que todos aspiramos”, comentó Jorge La Peña. “El gobierno anterior, sobre todo la variante kirchnerista, ha mantenido durante todo este siglo una política de congelamiento de tarifas que tuvo una finalidad demagógica”, agregó.

La eliminación de subsidios energéticos impacta negativamente en las familias

Posteriormente, La Peña planteó: “Estamos en una etapa donde los subsidios se eliminan, no totalmente porque continuarán para el 50% de los pobres del país y sobre el resto esas tarifas van a impactar negativamente, sobre todo en las economías familiares”.

La experiencia del gradualismo ha fracasado

“La experiencia de la gradualidad, los que intentaron hacerla han fracasado, porque si bien se intentó hacer caminos graduales no se erradicó el problema y hemos convivido con ese problema todo este siglo”, sostuvo el entrevistado. “En este caso se ha optado por un sistema más de shock, el Gobierno no tenía programa y ahora estamos encontrando este viento de frente que significa la subida de todos los precios”, complementó.

Por otro lado, el ex secretario de energía señaló: “El Tesoro está exhausto, para pagar la deuda con CAMMESA habría que haber emitido y el Gobierno no está emitiendo, entonces, esto ha enfrentado al problema de las empresas”. A su vez, remarcó que, “el ajuste no está sobre el público en general sino sobre las empresas productoras, por lo cual, el bono a 2038 es una de las salidas porque es una deuda que el Estado no puede pagar”.

“Lo de pagar con bonos en el sector energético no es algo habitual”, expresó La Peña. “La contrapartida es que esto debería hacerse por el lapso de enero o diciembre, porque los incrementos tarifarios que se han otorgado son los que tendrían que ahora suministrar los consumidores”, concluyó.