Según una experta, en las próximas semanas el dólar blue no podría pasar los $600

Tras un largo tiempo de estabilidad, el dólar presentó una aceleración elevada en su valor. En consecuencia, muchos sectores se vieron afectados tras la gran incertidumbre a la hora de definir los precios de los productos. Con el fin de ampliar la información, este medio le consultó a la especialista en finanzas y en inversiones éticas, Emilse Córdoba.

“Siempre que hay allanamiento, necesariamente baja el volumen por una cuestión de exposición”, comentó Emilse Córdoba. “La gente quiere dejar de vender el producto, baja el volumen y eso hace que suba el precio. Esto se dará por las próximas 48 o 72 horas”, agregó.

El acelerado aumento del dólar se debe a que hace 60 días estaba planchado y estable

Posteriormente, Córdoba dijo que, “si podemos llevarlo a un mediano o largo plazo, como puede ser el caso de Argentina, la verdad es que hace 60 o 90 días atrás el dólar estaba super planchado y estable”. Con respecto a este tema, argumentó: “La suba que hubo en los últimos días, me parece que responde a esta desaceleración que teníamos en los últimos 60 días”.

Se estima que previo a las PASO el dólar no supere los $600

“Yo creo que el aumento del dólar ya podría calmarse un poco, veníamos muy retrasados, entonces, en los últimos 10 días la suba y el ajuste se nivelaron”, disparó la especialista en finanzas. A su vez, remarcó que “estas noticias no noticias” referidas con el FMI que salen todos los días, hacen que la gente se vuelque aún más al dólar. “Podría subir un poco pero ya no mucho más, creo que no podría pasar los $600 del dólar blue”, completó.

Por otro lado, la entrevistada analizó el posible panorama del mercado financiero después de las PASO: “Yo no me siento cómoda ni tranquila pasando las PASO en pesos. Depende mucho de cómo se den los resultados por cada una de las figuras políticas, como vaya a reaccionar tanto el dólar como el mercado las próximas 48 o 72 horas posteriores a las PASO”.

Cúal es el mejor horario para invertir en el mercado financiero

Para finalizar, Córdoba explicó el funcionamiento de los horarios del mercado financiero y comentó que a las 16:30 cierra el contado inmediato y a las 17 el plazo normal, por lo cual, “5 minutos antes de cada uno de estos cierres en este tipo de activos, se ponen órdenes pero no se cachean en el momento, sino que quedan en espera a ver el mejor precio”. Una vez definido eso, “se terminan cerrando todas las operaciones del mejor precio y eso te enteras dos minutos después que haya cerrado el mercado”.