La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel todavía se mantiene tensa en la interna de La Libertad Avanza, sin embargo, la postura más férrea viene por el lado del Presidente ya que la vicepresidente ha intentado poner paños fríos al conflicto pero sin mayor éxito. En este contexto, desde Claramente se contactaron con el consultor político, Sergio Berensztein.

“Hasta ahora, este conflicto entre el Presidente y la vicepresidenta, que es bastante típico en la política argentina, no pone en riesgo la gobernabilidad”, comentó Sergio Berensztein. “Argentina ha armado una fórmula, que fruto del liderazgo del Presidente y también del acompañamiento de buena parte del sistema político institucional, que tiene un sesgo progobernabilidad y que le permite al Presidente navegar con mucha suficiencia las aguas de la vida parlamentaria”, agregó.

El poder ejecutivo y su enfatización para dejar mal parada a Victoria Villarruel

Posteriormente, Berensztein planteó: “Esta pelea con Villarruel es enfatizada o agrandada desde el poder ejecutivo, porque saben que ella tiene pocos recursos políticos, a pesar de su liderazgo y muy buena imagen, para enfrentar al Presidente”. Luego, manifestó que, “la vicepresidenta, con bastante sentido común, ha intentado, por ahora sin suerte, enfatizar su vocación de cooperación”.

Javier Milei: un político brutal

“Si con alguien de las características de Milei te mostrás débil, más te agreden, únicamente entiende el idioma del poder, es un político, desde ese punto de vista, bastante brutal”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Eso pone a Villarruel en una situación sumamente incómoda, de hecho, en las últimas jornadas ha intentado ratificar su compromiso con el proyecto de La Libertad Avanza”.

En cuanto al caso del senador Edgardo Kueider, el consultor político señaló: “La Justicia se mete en el ejecutivo pero no en el legislativo, la división de poderes debería funcionar de manera equilibrada pero hay una tradición en la jurisprudencia argentina”. A su vez, remarcó que, “hay como una autonomía del poder legislativo que tiende a respetarse a pesar de que pueda haber opiniones contradictorias”.

Sobre el final, Berensztein destacó que, “el vínculo es muy difícil entre un presidente y un ex presidente, hay celos, Macri le acercó a Javier Milei gente que lo financió, que lo ayudó de múltiples formas y él siente ahora que no hay reciprocidad o que no hay un reconocimiento por toda esa ayuda”.