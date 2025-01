Simonetta: “Argentina, como país miembro de Mercosur, no podría firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos”

Después de la asunción de Donald Trump, la Argentina se enfrenta a una nueva etapa en su política exterior y económica, con un enfoque en fortalecer la relación con Estados Unidos sin romper con el Mercosur.

Qué significó la presencia de empresarios tecnológicos en la asunción de Trump

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Martín Simonetta, quien expresó que, “estamos ante el inicio de una nueva etapa en términos de política exterior y económica, lo que deja a Argentina en un contexto interesante”.

Según el entrevistado, resulta relevante observar la presencia de los principales dueños de grandes empresas tecnológicas durante la asunción de Trump, como Mark Zuckerberg de Meta, Elon Musk de X y Jeff Bezos, lo que refleja “una fuerte influencia de las grandes corporaciones en la nueva etapa política”. Además, “la presencia de líderes de América Latina, como el presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, así como la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, refuerzan el sesgo ideológico común con el pensamiento de Trump”, agregó.

En referencia al presidente argentino, el economista aseguró ver “algunas diferencias notables con el enfoque del mandatario estadounidense, ya que, aunque comparte puntos en común con Trump, el discurso nacionalista de Milei podría marcar la pauta frente a posiciones de potencias como China y Rusia”.

Cuáles son los objetivos de Milei con los Estados Unidos y que pasará con el Mercosur

En cuanto a la relación con Argentina, Simonetta sostuvo que hay dos elementos clave en la agenda del presidente: por un lado, la cercanía con Trump podría abrir puertas al Fondo Monetario Internacional,importante para que Argentina logre superar el cepo cambiario; y por otro, se contempla la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

“Argentina, como miembro del Mercosur, no podría firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos sin la participación de todo el bloque”, sostuvo el economista. Y remarcó que, es posible que se busque alguna fórmula alternativa, una modificación semántica o estética, para que no interfiera con los temas arancelarios y no arancelarios que el Mercosur regula.

Por otra parte, Simonetta sostuvo que, “el éxito del presidente argentino sería mostrar la firma de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero esto podría implicar tensiones dentro del Mercosur, del cual Argentina no parece querer alejarse, dado que sus relaciones comerciales con Brasil y China son importantes para su economía”.

Para finalizar, el economista agregó: “En este contexto, probablemente se logre algún tipo de acuerdo, pero sin romper con el Mercosur, que ha sido un pilar clave para el crecimiento económico de la región”.