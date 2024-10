Eduardo Valdés: "Si no hay unidad, es tiempo de plantear para marzo esta elección"

Eduardo Valdés participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), del Grupo Perfil, en la que se refirió a las próximas elecciones a presidente del partido justicialista. "Conducir hoy el PJ significa integrar a todos los sectores. Auspicio una lista de unidad y si no hay unidad, es tiempo de plantear para marzo esa elección", aseguró.

El diputado nacional de Unión por la Patria también opinó sobre la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

—¿Cristina Kirchner es la indicada para presidir al Partido Justicialista (PJ)?

—Yo creo que Cristina tiene un liderazgo realmente distinto de cualquier otro integrante del justicialismo, no tengo dudas de eso. Esos liderazgos no se jubilan, se sustituyen por otro liderazgo. Ahora bien, me parece muy importante que no sea a costa de. Conducir hoy el partido justicialista significa integrar a todos los sectores. Auspicio una lista de unidad y si no hay unidad, es tiempo de plantear para marzo esa elección.

—¿Ricardo Quintela puede disputarle el liderazgo del PJ a Cristina?

—No auguro una interna de uno a otro. La sociedad nos está diciendo que seamos opositores y que no nos peleemos entre nosotros. De Ricardo Quintela tengo una gran opinión, es un gobernador de La Rioja que tuvo una última elección muy buena, recuperó la ciudad capital que estaba en manos de la oposición. Eso fue por su propia gestión de gobierno.

—Axel Kicillof considera que Máximo Kirchner no está preparado para liderar el peronismo. ¿Qué opina al respecto?

—Yo espero que resuelvan entre ellos las diferencias, francamente que se resuelva rápido y no por vía de una interna partidaria porque no tiene razón de ser, al menos entre personas que tienen el mismo origen.

—¿Qué cree que va a pasar con la elección del PJ, ya que mañana es el límite para definir esta interna?

—Hoy tienen que tomar decisiones. Por lo pronto, esta es mi posición. Yo planteo que no estoy de acuerdo en una interna de capuletos contra montescos.

—¿Qué opina de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, ya que usted conoce al ex presidente desde hace décadas?

—Para quienes conocemos a Alberto de hace cuarenta años, fue una conmoción muy fuerte cuando sucedió la denuncia de Fabiola. Yo firmé un proyecto que se presentó en el que se plantea escuchar a la víctima. Pero, por otro lado, debo decir que conozco a las ex parejas de Alberto y nunca hubo esa violencia que es denunciada en este momento. Digo esto porque este tema es muy delicado. Los expertos, que yo no soy, dicen que cuando uno es violento, es violento permanentemente. No es que uno es violento en la última pareja y no en las anteriores, según dicen. Y bueno, yo espero, porque necesitamos todos los argentinos, no solo yo como amigo, que la justicia vaya a fondo y lo termine rápido.

—Usted fue embajador en el Vaticano y tiene un vínculo muy cercano con Francisco. ¿Qué opina de la recepción tan agradable que le dio el Papa a Victoria Villaruel y cómo afecta eso a la relación que tiene con Javier Milei?

—No debería opinar sobre esta situación del Papa entre Milei y Villarruel porque algunos van a creer que yo soy una voz neopapista y no, yo soy Eduardo Valdés. Prefiero que ustedes hagan sus propias conclusiones porque no corresponde que yo la haga en público.

—Hay algunos sectores del peronismo que empiezan a ver con simpatía la figura de Villarruel. ¿Qué opina de estas opiniones que surgen desde el espacio que usted integra?

—Yo creo que ella es libertaria y tiene que quedarse ahí, con los libertarios. Si hay alguno que tuvo origen peronista y le gusta Villarruel, que vaya al partido libertario. Ella ha sido la candidata a vice de Milei cuando él dijo que la personalidad política que más respetaba en el mundo era la de Margaret Thatcher. Eso dicho en la Argentina tiene un significado. Entonces yo no creo que pueda haber dos Villarruel: una malvinera ahora y una que avalaba como candidata a vice a Margaret Thatcher. Yo no comparto esto de ir adaptando la figura política a lo que va sucediendo de acuerdo al hoy.

—¿Por qué cree que Milei cuestiona la justicia social, la base del fundamento filosófico del peronismo?

—Creo que hoy se está practicando una cultura del descarte, parafraseando a Francisco, donde me molestan las personas con discapacidad, los jubilados. Estamos descartando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. ¡Todo lo que les molesta afuera! Parece que le molestan los argentinos. Entonces esto es lo que a uno lo subleva y ahí es donde les pido a los correligionarios, que han hecho de la prédica de la Constitución Nacional, del preámbulo, de Raúl Alfonsín, que no convalidemos más esta situación porque no puede ser que no construyamos las mayorías especiales para rechazar los vetos, donde Milei se plantea destruir el Estado argentino.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Quiero abordar otro tema que es el de la justicia. Ahora estamos viendo que, en el medio del protagonismo político de Cristina Kirchner, de vuelta vuelve a salir que la van a condenar. Supuestamente la casación penal, donde los tres jueces que van a condenar tienen deberes pendientes. Dos de ellos iban a jugar al pádel a Olivos con Mauricio Macri, estoy hablando de Borinsky y Hornos. Otro está denunciado por su propia mujer por violencia de género. En el caso de la casación, Mahiques, otro de los jueces que la va a condenar a Cristina Kirchner, es uno de los que liberaron ahora a Calcaterra. O sea, es muy difícil. Luchemos porque la justicia, al igual que la política, tenga ficha limpia. Esto es lo que me gustaría decirles. Y también tenemos que hacer una mirada sobre el periodismo ya que estamos en una escuela de periodismo. Debe ser independiente. Al único medio que le reconozco independencia es a la Editorial Perfil, a quien le reconozco siempre que, aun estando en contra de lo que yo pienso, ha tenido coherencia. Bueno, tiene un director general que lee y escribe, no todos los dueños de medios escriben y eso es lo que debe ser un medio: un medio de periodistas que escriben, que editan, que publican.

Por Karina Neumann, Agustín Mera y Marco Pintos

Estudiantes de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)