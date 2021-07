​​Cómo son las "vacunas vegetales" y cuándo podrían estar disponibles

En la actualidad, todas las vacunas aprobadas contra el Covid-19 se testearon en animales en su fase previa a las pruebas en humanos, es decir, desde su inicio hasta las pruebas que garantizaron su seguridad. Esto generó el rechazo de sectores referentes del vegetarianismo y veganismo. En ese sentido, el desarrollo de una vacuna a base de plantas generó expectativas en estos sectores.

Guillermo Docena, investigador del CONICET que trabaja en el desarrollo de la vacuna nacional contra el Covid-19, aclaró en esta nota publicada en PERFIL tiempo atrás que “ninguna de las vacunas actuales tienen ingredientes de origen animal, más allá de que pueda haber algún excipiente que sí lo tenga”.

Las pruebas en animales, dijo, se hacen solo “cuando es estrictamente necesario, en casos en los que determinadas patologías, como la infección del coronavirus, se pueden reproducir en los animales”.

El covid-19 en la mira del veganismo: ¿es necesario testear vacunas en animales?

Vacuna vegetal contra el coronavirus

En ese contexto, el desarrollo de la compañía canadiense Medicago en asociación con la británica GlaxoSmithKline para producir la llamada “vacuna vegetal” generó interés de parte de sectores que se orientan por lo natural. Aunque el adyuvante que utiliza este desarrollo no es vegano, se trata de una tecnología basada en plantas de Medicago, con los adyuvantes de Glaxo.

La tecnología se conoce como Virus Like Particules (VLP), que en español se traduce como “Partículas similares al virus”: se trata de utilizar partículas que se asemejen al virus pero que no lo sean, es decir, que no son infecciosas.

No es la primera vez que se utilizan plantas en este tipo de desarrollo. Las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) fueron las primeras que utilizaron esta plataforma y la compañía Medicago ya la aplicó en dos vacunas contra la influenza.

Comenzaron los ensayos de una vacuna anticovid de origen vegetal

La fase III de este estudio se probará en 30 mil participantes distribuidos en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Argentina, donde son alrededor de cinco mil voluntarios. “La población que forma parte de este estudio, que tiene entre 18 y 40 años, es muy particular: vienen con mucha curiosidad, con un gran conocimiento sobre las vacunas en general y con preguntas respecto a temas como la anticoncepción que deben hacer durante el proceso o el vegetarianismo”, dijo a NOTICIAS Gonzalo Pérez Marc, médico que lidera el proyecto a nivel local.

Cuándo estaría disponible la vacuna vegetal

“Es una producción muy sencilla y para principios de septiembre o mediados de agosto se podría tener un resultado con eficacia que permita la producción de emergencia y la producción de la vacuna”, dijo Pérez Marc en diálogo con Reperfilar, y agregó que se conserva en temperaturas normales entre 2 y 8 grados de heladera.

“Las expectativas son altísimas porque es una vacuna con una plataforma que parece ser muy segura, hay que probarla en fase III y parece ser altamente potente en lo que refiere a la generación de defensas”, sostuvo.

Es una plataforma que si demuestra ser eficaz, dijo, se puede escalar de forma rápida su producción. “Genera una respuesta inmunológica muy completa, robusta y duradera por ser tan parecida al virus”, “en el fondo las vacunas son simuladores, por lo que, cuanto más simulas la enfermedad, mejor vacuna tenes”, explicó.

AG CP