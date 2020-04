Con 400 voluntarios, arrancan los testeos rápidos de Covid-19 en Plaza Constitución

por Florencia Ballarino

En la Estación Plaza Constitución de la Ciudad de Buenos Aires comienza este viernes 24 de abril un estudio de vigilancia sanitaria de Covid-19 para evaluar qué proporción de la población ha estado expuesta al nuevo virus. De esta forma se realizarán 400 test serológicos (conocidos como tests rápidos) a personas que transitan desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud.

Las participación en el estudio es voluntaria y anónima. Desde Salud aclaran que no se trata de una prueba diagnóstica, no dice si la persona tiene o no coronavirus sino que el test rápido detecta la presencia de anticuerpos que genera el organismo ante la infección por el SARS-CoV-2 (y que comienzan a aparecer a partir del día 14). Son adecuados para conocer qué porcentaje de la población ha estado expuesta al virus y establecer estrategias ante la pandemia.

El paso a paso para realizar el test es muy sencillo y demora entre 15 y 20 minutos. En la estación de Constitución, desde las 9 y hasta las 17, los equipos de salud ofrecerán a las personas mayores de 18 años realizarse el test voluntariamente. En el caso de estar de acuerdo se les realizará una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio; esto es, que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días.

También se les realizará un escaner térmico para detectar si tienen temperatura y en el caso de no presentar fiebre se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre –a través de un pinchazo capilar en el dedo– para colocarla en el test. Durante la espera del resultado las personas recibirán información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus y finalmente el equipo médico le comunicará el resultado de la prueba a la persona.

Coronavirus: cómo son los test rápidos que implementará el Gobierno

No hay expectativa sobre el porcentaje de positividad de los test, ya hay pocos antecedentes de estudios similares a nivel mundial. “Sólo hay dos trabajos que se están empezando, uno en España y otro en Alemania, pero ninguno aun tiene resultados. Hay una experiencia en California EE.UU. pero la experiencia no es robusta”, aseguraron fuentes sanitarias. Sin embargo, “es positivo que el resultado del test sea positivo, ya que significa que la persona transito la infección sin haber tenido síntomas y desarrollo inmunidad”.

Para la investigación epidemiológica se utilizarán parte de los 170.000 test rápidos que fueron donados al Ministerio de Salud de la Nación y llegaron el martes en un avión de Aerolíneas Argentinas desde China. Los mismos cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El objetivo del estudio es conocer –en distintos momentos según las fases del aislamiento social preventivo y obligatorio–, la proporción de personas con anticuerpos para el nuevo coronavirus en la población que utiliza transporte público, que es el espacio en donde es más difícil mantener el distanciamiento físico, en áreas con circulación comunitaria extendida.

Los testeos de anticuerpos comenzarán mañana en Plaza Constitución y la semana que viene se extenderán a las Estaciones de Once y Retiro, puntos críticos de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a movimiento de personas, por reunir estaciones de trenes, subtes y terminales de ómnibus. Cabe señalar que esta constituye la primera etapa de una evaluación, que incluirá otras regiones del país, con distintas realidades epidemiológicas.

11 definiciones clave del diccionario oficial del coronavirus

FB / DS