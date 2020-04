Coronavirus: cómo son los test rápidos que implementará el Gobierno

por Florencia Ballarino

Para hacerle frente a la pandemia de coronavirus, llegó un avión de Aerolíneas Argentinas desde China con insumos médicos. Entre ellos, elementos de protección personal para los trabajadores de la salud: 200 mil mascaras y 20 mil overoles de alta seguridad. También 170 mil test rápidos de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (pruebas serológicas) que servirán para hacer estudios de circulación del virus entre la población general.

“Los test rápidos se usan solo para investigación epidemiológica, no sirven para diagnóstico. Nosotros venimos haciendo el diseño de un estudio -teniendo en cuenta que empieza a haber circulación viral comunitaria- y vamos a trabajar en muestras de este tipo sobre población general para saber qué grado de circulación del virus tenemos y seguir administrando la cuarentena”, sostuvo el Ministro de Salud de la Nación, Gines González García, en conferencia de prensa.

Según pudo saber PERFIL, los 170 mil kits de diagnóstico rápido fueron adquiridos y donados al Ministerio por la petroquímica Cuyo S.A. Fueron validados por la Anmat para estudios epidemiológicos y su destino será en principio el Instituto Anlis-Malbrán. Mañana habrá una reunión de trabajo entre Salud junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Conicet para avanzar en un primer borrador sobre cómo se realizará el estudio poblacional que -entre otras cosas- busca saber que porcentaje de la población ha estado expuesta al virus y poder predecir cómo evoluciona la pandemia.

11 definiciones clave del diccionario oficial del coronavirus

Pero, ¿que son los llamado test rápidos? ¿Cual es la diferencia con los test de PCR?

La PCR, siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Desde el inicio de la pandemia, esta prueba se realiza en el Instituto Anlis- Malbrán y, gracias a la descentralización, en 142 laboratorios de todo el país. Hasta el momento, se han hecho 34.568 test con un índice de positividad del 10,04%.

Por lo general, a una persona sospechosa de estar infectada se le realiza un hisopado nasofaríngeo. Esa muestra respiratoria se analiza en el laboratorio y el resultado se obtiene en 6 a 7 horas. Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no está infectada. La PCR es una técnica compleja, que requiere equipamiento específico (unas máquinas llamadas termocicladores en tiempo real donde se producen las reacciones) pero es muy sensible, confiable.

A diferencia de la PCR, los test serológicos permiten conocer en minutos si una persona está o ha estado infectada. Estos test rápidos no identifican el ARN del virus, sino que detectan anticuerpos producidos frente al virus a partir de una muestra de sangre. Son menos sensibles y específicos y funciona como una tira reactiva. “El test serológico no reemplaza a la técnica de PCR, lo complementa y está más focalizado en estudios epidemiológicos”, le explicó a PERFIL Julio Caramelo, jefe del Laboratorio de Biología Estructural y Celular de la Fundación Instituto Leloir, quien junto a la virologa Andrea Gamarnik y demás equipo están desarrollando un kit diagnóstico serológico propio.

Cómo se ven los pulmones de los pacientes que tienen coronavirus

“Si una persona tiene estos anticuerpos en la sangre quiere decir que el sistema inmune se enfrentó en algún momento a ese virus. Podremos decir con certeza que la persona está o estuvo infectada. Cuando la persona se cura sigue manteniendo esos anticuerpos en la sangre. Por esto el test en desarrollo nos permitirá saber en toda una población cuáles personas estuvieron en contacto con el virus, incluso aquellas personas que han transitado una infección asintomática”, explicó Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL, en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de estas nuevas pruebas de diagnóstico rápido solo en entornos de investigación. “No deben usarse en ningún otro entorno, incluso para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible evidencia que respalde el uso para indicaciones específicas (...) La OMS no recomienda el uso de tests diagnósticos rápidos que detectan anticuerpos para la atención de pacientes, pero anima a que continúe el trabajo para establecer su utilidad en la vigilancia de la enfermedad y la investigación epidemiológica".