Coronavirus: la vacuna de Moderna generó anticuerpos y hay expectativas

Moderna, la compañía de biotecnología estadounidense, informó este martes 14 de julio que su vacuna contra el covid-19 entrará en la fase final de pruebas en humanos el 27 de julio, debido a que generó "respuestas inmunitarias prometedoras" en los voluntarios que la recibieron en el estudio de Fase 1.

De esta forma, se convertirá en el primer laboratorio en llegar a esa prueba. El ensayo será con 30.000 participantes en Estados Unidos: la mitad de ellos recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos, mientras a la otra mitad se le administrará un placebo.

En base a los primeros resultados sobre las respuestas inmunitarias, publicados en el New England Journal of Medicine, se detalla que la vacuna funcionó para desencadenar una respuesta inmune con efectos secundarios leves, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, y dolor en el lugar de la inyección.

“La vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad limitantes de los ensayos. Estos hallazgos apoyan un mayor desarrollo de esta vacuna”, sostiene la publicación.

Mediante un comunicado oficial, Moderna señaló que si los resultados de los estudios futuros siguen en esta misma línea, la compañía “sigue en camino de poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis por año, y posiblemente hasta mil millones de dosis por año, a partir de 2021”.

Lisa Jackson, doctora e investigadora principal del Instituto de Investigación de Salud Kaiser Permanente Washington en Seattle -y que participó en el estudio- explicó: “Pensamos que las respuestas inmunitarias parecen prometedoras, pero no sabemos si los niveles que estamos viendo realmente protegerían contra la infección. Es realmente difícil saberlo hasta que se realice el ensayo de eficacia”, dijo. Por ese motivo, señaló: “Estamos sentando las bases para el juicio que proporcionará esas respuestas”.

En ese sentido, la publicación de New England Journal of Medicine, amplía: "Es importante tener en cuenta que los títulos de anticuerpos de unión y neutralización inducidos por el esquema de dos dosis fueron similares a los encontrados en muestras de suero convalecientes", aunque aclaran que "aún no se han determinado los correlatos de protección contra la infección por SARS-CoV-2", algo que se espera se dilucidará en los próximos ensayos a fines de julio.

AG