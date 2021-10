El alemán Benjamin List y el escocés David W.C. MacMillan fueron galardonados con el Premio Nobel de Química

Finalmente fueron anunciados los ganadores del Nobel de Química y el premio fue para Benjamin List y David W. C. MacMillan. La elección buscó reconocer “una manera ingeniosa de construir moléculas”, según anunció el portavoz de la Real Academia de Ciencias Sueca.

List es un científico alemán, de 53 años, director del Instituto Max Planck de Investigación del carbón y se especializó en catálisis, mientras que MacMillan, de la misma edad, es investigador de la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge