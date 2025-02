El asteroide 2024 YR4 ahora tiene un 3,1% de posibilidades de golpear contra la Tierra en 2032

El pronóstico de que el asteroide 2024 YR4 impacte sobre la Tierra aumentó al 3,1% , informó la NASA este martes. La roca espacial podría arrasar una ciudad si es que choca contra el planeta, por lo que resulta la más amenazante de los últimos registros.

A pesar de las crecientes probabilidades, los expertos dicen que no hay necesidad de alarmarse. La comunidad astronómica mundial está siguiendo de cerca la situación y el telescopio espacial James Webb, que está listo para fijar su mirada en el objeto el próximo mes.

"No estoy entrando en pánico", dijo a la AFP Bruce Betts, científico jefe de la organización sin fines de lucro Planetary Society. Betts explicó que a medida que los astrónomos recopilen más datos, es esperable que la probabilidad aumente antes de caer rápidamente a cero.

Los datos del telescopio Webb, el observatorio espacial más poderoso, serán clave para comprender mejor su trayectoria, señaló Betts. "Webb es capaz de ver cosas que son muy, muy tenues", dijo, lo cual es clave porque la órbita del asteroide actualmente lo está llevando hacia Júpiter, y su próximo acercamiento no será hasta 2028.

El 2024 YR4 fue detectado por primera vez el 27 de diciembre del año pasado por el Observatorio El Sauce en Chile. A fines de enero, se había calculado que las posibilidades de que impacte eran del 1,2%, ahora son del 3,1%.

A partir de su brillo, los astrónomos estiman que su tamaño es de entre 130 y 300 pies (40 a 90 metros) de ancho. El análisis sugiere que tiene una composición bastante típica, en lugar de ser un raro asteroide rico en metales.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés), una colaboración mundial de defensa planetaria, emitió un memorando de advertencia el 29 de enero después de que la probabilidad de impacto hubiera superado el 1%. Desde entonces, la cifra ha fluctuado, pero sigue con una tendencia al alza.

Los últimos cálculos de la NASA estiman la probabilidad de impacto en un 3,1 %, con una fecha potencial de impacto en la Tierra para el 22 de diciembre de 2032.

La última vez que un asteroide de más de 30 metros de tamaño planteó un riesgo tan significativo fue Apophis en 2004. En esa oportunidad se calculó que tenía un 2,7% de posibilidades de golpear la Tierra en 2029, pero más tarde se descartó por observaciones adicionales.

Superar el umbral de Apophis es "histórico" dijo Richard Moissl, jefe de la oficina de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea, lo que sitúa el riesgo ligeramente más bajo, en un 2,8 %.

"Es un evento muy, muy raro", aseguró Moissl a la AFP, pero agregó: "Esto no es una crisis en este momento. Este no es el asesino de los dinosaurios. Este no es el asesino de los planetas. Esto es, a lo sumo, peligroso para una ciudad".

Si el riesgo aumenta más del 10%, la IAWN emitiría una advertencia formal, lo que llevaría a una "recomendación para todos los miembros de la ONU que tienen territorios en áreas potencialmente amenazadas para que comiencen la preparación terrestre", explicó Moissl.

A diferencia del asteroide de 10 kilómetros (seis millas) de ancho que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, el 2024 YR4 está clasificado como un "asesino de ciudades".

El 2024 YR4 podría causar más daño por su velocidad que por su tamaño, que podría ser de casi 40,000 millas por hora (equivalente a 64373,76Km por hora). Si entra en la atmósfera de la Tierra, el escenario más probable es que ocurra una explosión en el aire, con una fuerza de aproximadamente ocho megatones de TNT, más de 500 veces la potencia de la bomba de Hiroshima.

El corredor de impacto potencial abarca el Pacífico oriental, el norte de América del Sur, el Atlántico, África, la Península Arábiga y el sur de Asia. Aunque Moissl enfatizó que es demasiado pronto para que las personas consideren decisiones drásticas como la reubicación.

La misión DART 2022 de la NASA demostró que las naves espaciales pueden alterar con éxito la trayectoria de un asteroide, y los científicos han teorizado otros métodos, como el uso de láseres para crear empuje vaporizando parte de la superficie, desviándola de su curso con la gravedad de una nave espacial o incluso utilizando explosiones nucleares como último recurso.

