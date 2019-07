Hacia el sueño de la Agencia Espacial Regional

Conrado Varotto

Poner un hombre en la Luna es una clara demostración de lo que se podría denominar un “gran proyecto unificador”. Proyectos que, si bien requieren de grandes inversiones, movilizan el corazón y la mente de sociedades en su conjunto, acarreando simultáneamente beneficios socio-económicos de gran magnitud. Y eso ocurrió particularmente con la sociedad americana, en aquella época muy dividida en otras cuestiones.

Nuestra agencia espacial (Conae) desarrolla el Programa 2Mp, destinado a educar en temas espaciales a chicos y jóvenes entre los 8 y 16 años. Siempre los más inquietos resultan los pequeños, son los que ante eventos como las misiones a los planetas preguntan: “¿Y nosotros?”. La respuesta sencilla sería que esos proyectos son de mucha envergadura, para países con grandes recursos, o parecida. Por supuesto, tienen esas características. Pero qué pasaría si lográramos concretar la Agencia Espacial Regional, un símil de la Agencia Espacial Europea, que uniera a los países de nuestra región en un proyecto espacial de gran magnitud. Un proyecto cuyos requerimientos científico-tecnológicos fueran desafiantes, en el límite del conocimiento. China, en ingreso per cápita, está en el valor promedio de los países de nuestra región e India bastante por debajo y, sin embargo, encaran este tipo de proyectos. ¿Por qué lo hacen? Por la simple razón de que son conscientes de que, como decía Bernardo Houssay: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

La Agencia Espacial Regional, al aunar esfuerzos entre países, permitiría disponer de esos recursos y afrontar proyectos que parecen inafrontables. Hoy, el recurso más necesario para este tipo de proyectos son las mentes formadas, de las que todos los países disponen. Argentina, desde hace años, está promoviendo la formación de la Agencia Espacial Regional. Ya hay acuerdos que implican seis países. Ojalá podamos en un plazo razonable acordar un proyecto conjunto que permita formalizarla. Soy un convencido de que los restantes países poco a poco irán adhiriendo. Así nuestros pequeños del 2Mp verán que tenemos proyectos de largo plazo, pensados para que ellos los continúen.

*Asesor ad honórem de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Ex director ejecutivo y técnico de la Conae (entre 1994 y 2018).