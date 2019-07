La historia del héroe de Apolo 11 que fue condecorado por los nazis

Margrit von Braun, hija del ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, lamenta una cosa de su infancia: no haber hablado más con su padre sobre los proyectos espaciales que dirigía para la NASA desde Alabama. El famoso ingeniero, fue una de las piezas claves para la llegada del hombre a la luna, pero escondía un oscuro pasado dentro del partido nazi alemán.

"Era solo mi padre", justificó Margrit von Braun, la segunda hija del ingeniero, quien murió en 1977 en Huntsville, Alabama, después de seis décadas como héroe local. Nacido en Alemania, Wernher von Braun se rindió ante los estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial, y ofreció al Ejército no solo cohetes V2 sin usar, sino también toneladas de documentos y un centenar de sus mejores ingenieros y científicos.

La conquista de la Luna: de la novela de Julio Verne al sueño de John Kennedy

Von Braun y su equipo fueron enviados a un pueblo rural y agrícola de Texas, Huntsville, en septiembre de 1945. Cinco años después, la base militar del poblado fue transformada por el Ejército en un centro para el desarrollo de misiles.

Los alemanes y sus familiares se integraron perfectamente en Huntsville. Margrit nació en 1952, y ocho años después, en 1960, el centro de cohetes fue transferido a la agencia espacial creada poco antes. Von Braun se convirtió en el primer director del centro Marshall de vuelos espaciales.

"Tuve una infancia bastante normal", dijo al periodista Ivan Couronne de la agencia AFP Margrit, que regresó a Huntsville, su pueblo natal, para celebrar el 50 aniversario de la misión Apolo 11.

Los Von Braun vivían en un barrio habitado por otras familias alemanas y, de hecho, en su casa se hablaba alemán e inglés. Margrit está casada con un estadounidense y hace 42 años dejó Huntsville para estudiar y desde ese momento se radicó en Idaho, donde fue profesora de ciencias ambientales en la universidad. También es cofundadora de una ONG que lucha contra la contaminación, la Fundación Internacional Párrafo, que trabaja en países como Nigeria.

Del lanzamiento del Apolo 11, recuerda el despegue desde Florida y la reacción de su padre: "Casi al día siguiente ya estaba hablando de ir a Marte. Si todavía estuviera aquí, no solo estaría decepcionado por que no se haya vuelto a la Luna, sino de que no hayamos ido a Marte, porque ese era su objetivo realmente", reveló.

Las fotos panorámicas de la Luna tomadas por astronautas del Proyecto Apolo

A pesar de sus logros en la NASA, su padre trabajó para el régimen nazi. Dirigía el centro de desarrollo de cohetes V2 en Peenemünde, en las costas del Báltico, que Hitler ordenó lanzar sobre Londres y Amberes al final del conflicto. De hecho, posteriormente se supo que los prisioneros del campo de concentración de Dora, en el centro del país, construyeron estos cohetes en condiciones inhumanas.

Von Braun se unió al Partido Nazi en 1937, y recibió reconocimientos especiales de la SS, la unidad paramilitar del Partido Nazi. "Estaba trabajando bajo una dictadura", dice Margrit von Braun. "No pudo decir que no", lo justifica.

"La gente no tenía el mismo tipo de elección al que estamos acostumbrados en una democracia como la estadounidense. Creo que es difícil, sobre todo para los estadounidenses, entender que este fue un tipo de régimen muy diferente".

"Los estadounidenses reclutaron expertos en cohetes, que permitieron a Estados Unidos ir a la Luna. Esta descripción es más correcta" que "el Nazi Wernher von Braun", explica.

MS/ EA