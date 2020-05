Si la meteorología acompaña, este sábado 30 de mayo en horas de la tarde partirá desde una base en la Florida, EE.UU, la Crew Dragon. Esta novedosa nave lleva a bordo, por primera vez, a dos astronautas de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS). Esta no es una misión rutinaria más, sino que su éxito implicará una nueva etapa histórica en los vuelos al espacio. Es que tras nueve años de que los astronautas estadounidenses solo pudieran viajar al espacio a bordo de naves rusas Soyuz, ahora están regresando a la ISS a bordo de un cohete estadounidense, lanzado desde USA. Y -sobre todo- es un cambio filosófico en el uso del espacio porque es la primera vez que el viaje será "realizado" en un vehículo "comercial", de una empresa privada, contratado por la NASA. Así, se abra una instancia en la que la industria privada podría volverse protagonista de los viajes orbitales. Mientras tanto la NASA se concentrará en desarrollar misiones a Marte y la investigación y el envío de sondas hacia otros planetas y objetos del Sistema Solar.

A bordo de la Crew Dragon, la nave desarrollada por la empresa privada Space X, perteneciente al multimillonario Elon Musk, viajan dos astronautas de NASA; Robert Behnken y Douglas Hurley y la Crew está ubicada sobre la "nariz" de un cohete del tipo Falcon 9. Esta misión, bautizada Demo-II, será también un examen final para SpaceX, que intenta validar su sistema de transporte espacial , incluida la plataforma de lanzamiento, el cohete, la nave y la capacidad operativa. Incluso trata de validar su mejor costo. Y es que -aunque no hay números oficiales- se calcula que el "pasaje" que le paga la NASA por cada astronauta equivale a unos US$ 60 millones, bastante menos que los US$ 90 millones que cobran los rusos por cada transporte a la ISS hecho en sus naves Soyuz.

Según el astrónomo Diego Bagú, director del planetario de la ciudad de La Plata, "esta misión no sólo marca el regreso de naves estadounidenses sino también, el inicio de una nueva era. El contexto geopolítico y económico mundial nos indica claramente que se trata del comienzo de una nueva carrera espacial".

Algo similar detalló Robert Cabana, exastronauta de la NASA, y actual director del Centro Espacial Kennedy: "esta es una forma completamente nueva de enviar personas al espacio", dijo. Es que este lanzamiento es la culminación de una decisión que la organización espacial tomó hace varios años: dejar de usar sus propios vehículos -como el famoso Space Shuttle- para transportar a sus astronautas al espacio, y contratar naves diseñadas, construidas y operadas por la industria privada.



Veteranos del espacio

Los tripulantes de esta misión son dos veteranos. Behnken y Hurley estuvieron entre los primeros astronautas en entrenarse en este vehículo espacial de nueva generación y fueron seleccionados por su experiencia como pilotos de prueba y de vuelo, incluyendo misiones a bordo del ya retirado transbordador espacial.

Robert Behnken: será el comandante de operaciones conjuntas de la misión, encargado de actividades como la maniobra de cabeceo, el atraque y el desacoplamiento, así como las actividades de Demo-2 mientras la nave espacial está atracada en la ISS. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en el año 2000 y ha completado dos vuelos de transbordadores espaciales. Behnken formó parte de la misión STS-123 en Marzo de 2008 y de la STS-130 en Febrero de 2010, y realizó tres paseos espaciales durante cada misión. Nacido en St. Anne, Missouri, tiene una licenciatura en física e ingeniería mecánica de la Universidad de Washington y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de California. Antes de unirse a la NASA, Behnken era ingeniero de pruebas de vuelo con la Fuerza Aérea de EE.UU.



será el comandante de operaciones conjuntas de la misión, encargado de actividades como la maniobra de cabeceo, el atraque y el desacoplamiento, así como las actividades de Demo-2 mientras la nave espacial está atracada en la ISS. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en el año 2000 y ha completado dos vuelos de transbordadores espaciales. Behnken formó parte de la misión STS-123 en Marzo de 2008 y de la STS-130 en Febrero de 2010, y realizó tres paseos espaciales durante cada misión. Nacido en St. Anne, Missouri, tiene una licenciatura en física e ingeniería mecánica de la Universidad de Washington y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de California. Antes de unirse a la NASA, Behnken era ingeniero de pruebas de vuelo con la Fuerza Aérea de EE.UU. Douglas Hurley: será el comandante de la nave espacial de Demo-2, encargado de actividades como el lanzamiento, el aterrizaje y la recuperación. Fue seleccionado como astronauta en el año 2000 y ha completado dos vuelos espaciales. Hurley sirvió como piloto y operador principal de robótica durante la misión STS ‐ 127 en Julio de 2009 y la STS ‐ 135, la última misión del transbordador espacial, en Julio de 2011. Este nativo de Nueva York yiene una licenciatura en ingeniería civil de la Universidad de Tulane en Luisiana y se graduó en la Escuela de Pilotos de Pruebas Navales de EE.UU. en Maryland. Antes de unirse a la NASA, fue piloto de combate y piloto de pruebas en el Cuerpo de Marines de los EE.UU.

La cápsula Crew Dragon tiene forma de "bala" y mide 8,1 metros de largo por 4 de ancho. Está inspirada en las históricas Apollo que llevaron astronautas a la Luna entre 1969 y 1972. La Crew Dragon puede transportar hasta cuatro astronautas. El viaje hasta la ISS durará casi 24 horas. Al concluir la misión, la nave se desacoplará de forma autónoma, con los dos astronautas a bordo y partirá de la Estación Espacial para volver a entrar en la atmósfera de la Tierra. Tras amerizar frente a la costa atlántica de Florida, la tripulación será recogida en el mar por el buque de recuperación Go Navigator de SpaceX y regresarán a Cabo Cañaveral.

La misión Demo-2 será el último paso previo para que el programa de tripulación comercial de la NASA certifique a la Crew Dragon y Space X y las califique como aptas para misiones operativas de larga duración para unir la Tierra y la Estación Espacial.