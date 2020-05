Doug Hurley y Bob Behnken, los astronautas que harán historia junto a Elon Musk

“Una nueva era para los vuelos espaciales comerciales”. De esa forma se anunció y promocionó el lanzamiento del cohete Falcon 9 que incluye la cápsula Crew Dragon, desarrollada por el excéntrico multimillonario Elon Musk. La nave partirá desde Florida, Estados Unidos, con destino a la Estación Espacial Internacional y de completarse sin inconvenientes podría convertirse en una misión histórica para los seres humanos.

El horario de despegue está pautado para las 17:30, hora argentina, del miércoles 27 de mayo. Es la primera vez desde 2011 que la NASA envía astronautas al espacio desde suelo norteamericanos y serán Doug Hurley y Bob Behnken los encargados de comandar el viaje. "Ya es hora de lanzar un cohete estadounidense desde la costa de Florida y ciertamente me siento honrado por formar parte de él", dijo Hurley quien recientemente cumpló 53. Mientras que Behnken, de 49, aseguró estar muy emocionado porque su hijo podrá presenciar el despegue.

Ambos hombres son conscientes que sobre ellos recae una gran responsabilidad: el futuro de los vuelos espaciales comerciales. Si cumplen correctamente con el cronograma establecido darán el primer paso de un programa que planea llevar personas a la luna en el 2024. Sin embargo, eso no los atemoriza y los dos llevan años preparándose para esto.

Por un lado Hurley ha estado en el espacio por un total de 28 días a lo largo de su carrera y Behnken no se queda atrás ya que su registro indica que pasó 29 días fuera de la Tierra. Y en este último caso además se incluyen casi 40 horas de paseos espaciales, es decir tiempo que estuvo fuera de la nave.

Pero la relación que une a estos hombres no es solo profesional. Ellos se conocen desde hace casi 20 años y reconocen que son amigos desde entonces. "Tener la suerte de volar con tu mejor amigo creo que es algo que muchas personas desearían poder hacer", aseguró Hurley quien se graduó junto a Behnken en el año 2000 del programa estadounidense para ser astronauta. Y su compañero agregó: “Puedo predecir cuál es su opinión sobre un tema o cuál será su próxima acción. Además él es más organizado que yo. Hemos estado haciendo esto tanto tiempo que es casi como tener otro par de manos”.

