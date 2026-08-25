La NASA reveló una impactante galería de imágenes con 16 "gemas galácticas"

La NASA presentó una nueva galería de 16 imágenes compuestas que exhibe "gemas galácticas", así descritas por los científicos por sus singulares formas, colores y tamaños. La colección recompila década de observaciones del Telescopio de rayos X Chandra combinadas con instrumentos del observatorio James Webb y Hubble.

El conjunto fotográfico abarca los tres grandes grupos en los que la astronomía clasifica a estos sistemas: espirales, elípticas e irregulares. Cada estampa resulta de la superposición de datos de alta energía en rayos X y lecturas ópticas e infrarrojas de observatorios espaciales y terrestres.

¿De qué se trata el extraño fenómeno que captó la NASA cerca de las Malvinas?

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Las llamadas "gemas galácticas" son conglomerados masivos de estrellas, gas y polvo cuya estructura interna resplandece gracias a fenómenos de extrema energía. La denominación responde a cómo su estudio revela la historia del cosmos, de forma análoga a cómo los minerales terrestres conservan las huellas geológicas de la Tierra durante miles de millones de años.

La clave de la exhibición radica en la capacidad del observatorio Chandra para captar emisiones de rayos X producidas por gas supercalentado a millones de grados. Este fenómeno es provocado por los violentos vientos de estrellas masivas, los potentes flujos expulsados por agujeros negros supermasivos y los restos de las detonaciones de supernovas.

Entre las composiciones más destacadas se encuadran las galaxias espirales barradas como NGC 1672 y NGC 1385. Estas estructuras cuentan con una franja central de estrellas que canaliza gas hacia el núcleo, alimentando un agujero negro e impulsando un intenso brote estelar.

Las llamadas "gemas galácticas" son conglomerados masivos de estrellas, gas y polvo

Otras capturas muestran fascinantes visiones de perfil, como la Galaxia de la Ballena (NGC 4631) y la Galaxia del Cigarro (Messier 82). Estos sistemas proyectan supervientos de gas caliente que se extienden miles de años luz hacia el espacio y enriquecen el entorno con elementos químicos.

La recopilación incluye casos de transformaciones extremas provocadas por interacciones gravitatorias destructivas. Destaca el choque frontal en Arp 143, una colisión que actúa como un anillo de formación estelar en expansión.

A su vez, sistemas oscurecidos por polvo como NGC 3265 y II Zw 096 exhiben fusiones caóticas de alta violencia gravitatoria. Estos eventos retratan el tipo de colisiones galácticas que predominaron en el universo temprano y adelantan la futura unión entre la Vía Láctea y la cercana galaxia de Andrómeda.