Los habitantes de Pompeya agonizaron durante hasta 32 horas tras la erupción del volcán Vesubio

Los habitantes de Pompeya sobrevivieron durante horas a la terrible erupción del Monte Vesubio antes de sufrir una muerte lenta y agonizante, revela un nuevo estudio. La erupción del volcán en Italia, ocurrida en el año 79 d.C., fue uno de los eventos volcánicos más mortíferos de la historia, matando hasta 16.000 personas, que según la nueva investigación no fallecieron inmediatamente.

Según publicaron los investigadores en la revista Science, el desastre comenzó alrededor de las 12 del mediodía del día 24 de agosto u octubre del año 79 d.C., cuando el volcán, de 1.200 metros de altura, ubicado en el Golfo de Nápoles, comenzó a arrojar una nube de fragmentos volcánicos rocosos y gas al aire, conocida como "columna de erupción".

La devastación se prolongó a lo largo de un agonizante período de 32 horas. A partir de las 2 de la tarde, los habitantes de Pompeya comenzaron a sufrir una lluvia de trozos de piedra pómez (una roca volcánica porosa que se forma cuando una espuma de lava vítrea rica en gases se solidifica rápidamente) de hasta 2,7 metros de espesor.

La investigación, realizada por vulcanólogos de la Universidad de Nápoles, estima que el Vesubio lanzó casi 8 kilómetros cúbicos de escombros, suficiente para enterrar todo Manhattan bajo 130 metros.

La lluvia de fuego aplastó edificios completos y a una enorme cantidad de residentes de Pompeya, Herculano y otros asentamientos cercanos. Algunos sobrevivieron a ese momento refugiándose sufrieron, pero volvieron a ser golpeados por la naturaleza cinco horas más tarde, a las 19.06, cuando el volcán lanzó las primeras "corrientes piroclásticas": flujos letales, calientes y de rápido movimiento de gas y partículas volcánicas.

Estas corrientes de calor abrasador vaporizaron a los habitantes e incluso convirtieron el tejido humano en vidrio en un proceso conocido como vitrificación. Después de la erupción, los cuerpos de las víctimas fueron preservados por esa cáscara protectora de ceniza volcánica antes de que finalmente se descompusieran por dentro.

Las corrientes continuaron sacudiendo la ciudad del sur de Italia durante la noche del día siguiente, produciéndose con una diferencia de aproximadamente 80 minutos, mientras que al amanecer del día 25, alrededor de las 5.30 de la mañana, la columna eruptiva se derrumbó al suelo, según la nueva investigación.

“El desastre alcanzó su punto álgido al amanecer del día siguiente, cuando la columna eruptiva se derrumbó”, dice el estudio. “Durante un breve período de calma, los habitantes intentaron huir de la ciudad condenada. De repente, a las 7:07, se produjo la corriente piroclástica más letal: una mezcla especialmente espesa y rápida de gas caliente y fragmentos de roca”.

Y continua: “Esta corriente rugió durante nueve horas, esparciendo escombros hirvientes a lo largo de 25 kilómetros de la llanura y estrellándose contra los lejanos montes Lattari. Aproximadamente la mitad de las víctimas de Pompeya fueron encontradas en las calles sepultadas por esta capa volcánica”. "No se puede sobrevivir a este tipo de fenómeno", dice Scarpati.

A las 16:00 del día 25, el volcán interactuó con las aguas subterráneas, aumentando su explosividad y generando corrientes piroclásticas más finas y menos densas. Estos flujos, aún capaces de viajar alrededor de 15 kilómetros, fueron destructivos pero los científicos no hallaron restos humanos. “Esto sugiere que pocos de los residentes de Pompeya, si es que había alguno, estaban vivos después de la devastación de la mañana”, dicen los investigadores.

Finalmente, a las 20.05 la erupción cesó y un sucesivo terremoto pudo haber matado a los últimos sobrevivientes de Pompeya.

La nueva investigación, detallada en un estudio publicado en el Journal of the Geological Society y reportada por Science, extiende la cronología de la erupción de 19 a 32 horas, lo que sugiere que algunos habitantes tuvieron tiempo de escapar, entre las 14 y las 19 horas del primer día, pero no pudieron hacerlo debido a las fuerzas de la naturaleza.

Cuando las corrientes piroclásticas llegaron a las 19:00, aquellos que se habían refugiado en los edificios de la ciudad murieron instantáneamente, dice el estudio. El autor de la investigación, Claudio Scarpati, afirmó que el evento contó con 17 corrientes piroclásticas destructivas que arrasaron con toda forma de vida.



El monte Vesubio, en la costa oeste de Italia, es el único volcán activo en la Europa continental y se cree que es uno de los volcanes más peligrosos del mundo.

En el momento del desastre, se pensaba que el Monte Vesubio estaba inactivo porque no había entrado en erupción en aproximadamente 1.800 años, lo que significa que los lugareños no estaban preparados para el desastre. Se cree que alrededor de 30.000 personas murieron en el caos y hasta el día de hoy todavía se siguen encontrando cadáveres.

Un poeta romano llamado Plinio el Joven observó desde la distancia cómo se desarrollaba el desastre. Siglos más tarde, se encontraron cartas que describían lo que vio y que sugieren que la erupción tomó por sorpresa a los residentes de Pompeya. Dijo que una columna de humo "con forma de paraguas" se elevaba desde el volcán y oscurecía como la noche los pueblos a su alrededor.

La columna de ceniza y gas del Vesubio alcanzó 34 kilómetros de altura. La gente corrió desesperadamente para salvar sus vidas mientras caía una lluvia de ceniza y piedra pómez durante varias horas. Una avalancha de cenizas calientes, rocas y gases venenosos se precipitó por la ladera del volcán a 199 km/h, enterrando a las víctimas y restos de la vida cotidiana.

Después, cuando la ciudad fue golpeada por una ola de calor piroclástica de 500°C, cientos de personas que se habían refugiado en las arcadas abovedadas junto al mar en Herculano, agarrando sus joyas y dinero, murieron instantáneamente. Se cree que el número de víctimas de este momento superó las 10.000.

Los flujos piroclásticos son una densa acumulación de gases calientes y materiales volcánicos que fluyen por la ladera de un volcán en erupción a gran velocidad. Son más peligrosos que la lava porque viajan más rápido, a velocidades de alrededor de 700 km/h (450 mph), y a temperaturas de 1.000 °C.

El Vesubio sigue activo y podría volver a entrar en erupción, aunque predecir cuándo lo hará es extremadamente difícil para los vulcanólogos. Se cree que, de ocurrir una erupción, sería potencialmente fatal para los italianos que viven en la Bahía de Nápoles.

Cronología: el minuto a minuto de la devastación de Pompeya

24 de agosto del año 79 d. C.

12:00 – Comienza la erupción del Vesubio, que envía una «columna eruptiva» de cenizas y gases al aire.

13:00 - Plinio el Joven observa una nube con forma de paraguas que se cierne sobre el monte Vesubio (estaba en Miseno, al otro lado de la bahía de Nápoles)

14:00- Pompeya comienza a cubrirse de ceniza y piedra pómez, aplastando a los pompeyanos.

25 de agosto del año 79 d. C.

5:30 - La columna eruptiva colapsa

7:07 - La corriente piroclástica más letal golpea

16:00 - El volcán genera corrientes piroclásticas más finas y menos densas.

20:05 - La erupción finalmente cesa

