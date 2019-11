La NASA mostró cómo los dinosaurios vivieron en otra parte de la galaxia

Los dinosaurios además de vivir muchísimos más años que el ser humano, lo hicieron en el otro lado de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cómo es eso posible? La NASA elaboró un video en el que muestra este curioso dato.

En agosto de 2019, la investigadora de la NASA Jessie Christiansen compartió en su cuenta de Twitter una información que llamó la atención de la red social. “Siempre me interesó la arqueología galáctica, pero no creo que esto sea lo que querían decir. ¿Sabías que los dinosaurios vivían al otro lado de la galaxia?”, fue el planteo de la científica junto a una animación en la que mostró cómo su afirmación era cierta.

El Sol es el centro del sistema solar pero, al igual que el resto de planetas y cuerpos celestes que giran a su alrededor, el astro también órbita respecto al centro de la Vía Láctea. La estrella tarda 200 millones de años en completar una vuelta, lo que significa que la última vez que la Tierra estuvo en el punto en el que se encuentra ahora fue al principio del período Jurásico, que duró 55 millones de años.

El video muestra como el período Cretácico se inició hace 145 millones de años hasta hace 66 millones de años, cuando se produjo la extinción de los dinosaurios. Es decir, que a la mitad de esa etapa la Tierra se hallaba justo al otro lado de la galaxia.

La aparición de los mamíferos en la el planeta azul se produjo hace 65 millones de años, y recién los seres humanos dijimos presente hace 350 mil años.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.



Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU