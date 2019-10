El Nobel de Física dice que no hay Dios en el universo pero sí vida en otros planetas

El suizo Michel Mayor se convirtió este martes 8 de octubre en uno de los ganadores del Premio Nobel de Física de la Academia Sueca de Ciencias por el descubrimiento del primer exoplaneta junto al canadiense-estadounidense James Peebles y su compatriota Didier Queloz. Según la entidad, sus trabajos llevaron a "una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo” y “el sitio que ocupa la Tierra en el cosmos".

En ese marco, Mayor concedió una entrevista al diario español El País en la que habló de su visión del universo y la Tierra. Su conclusión: no hay sitio para Dios pero sí hay chances “descomunales” de que haya vida más allá de nuestro planeta.

“Las estadísticas dicen que hay miles de millones de planetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Muchísimos son como la Tierra. Parte de ellos está a la distancia precisa de su estrella para que haya una temperatura adecuada y se dé la química compleja necesaria para que aparezca la vida. Basados en esto, las probabilidades de que haya vida en el universo son descomunales”, consignó el físico.

