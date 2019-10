Premio Nobel de Física 2019: ganaron dos astrofísicos suizos y un canadiense

El Comité del premio Nobel anunció este martes 8 de octubre los ganadores del premio Nobel de Física de 2019. Se trata de los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, que demostraron que el Sol no es la única estrella con un sistema planetario, y el canadiense James Peebles, cuyas investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo del Universo cambiaron la visión del cosmos.

"En Física se le ha otorgado la mitad (del premio) a James Peebles 'por descubrimientos teóricos en cosmología física' y la otra mitad a Michel Mayor y Didier Queloz 'por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar'", expresaron desde la organización en la cuenta oficial de Twitter.

BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

Según detallaron, el premio "recompensa una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo, y el primer descubrimiento de un planeta que orbita una estrella de tipo solar fuera de nuestro sistema solar. Los descubrimientos han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo".

“My advice to young people entering science: you should do it for the love of science … You should enter science because you are fascinated by it”



- newly awarded laureate James Peebles speaking at today’s press conference announcing his #NobelPrize in Physics. pic.twitter.com/JaSM10glQT