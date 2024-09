Científicos de la NASA confirmaron que la luz en el cosmos disminuyó drásticamente desde el Big Bang

Científicos de la NASA lograron capturar las mediciones más precisas hasta la fecha del fondo óptico cósmico, una luz extremadamente tenue que permea el universo. Utilizando observaciones de la sonda espacial New Horizons, que se encuentra a casi 9.000 millones de kilómetros de la Tierra, los investigadores revelaron un fenómeno que arroja luz sobre la evolución del cosmos desde el Big Bang.



El estudio, publicado en The Astrophysical Journal, se basa en datos recopilados por la nave New Horizons, que en 2015 sobrevoló Plutón y ahora se encuentra a una distancia de 8.900 millones de kilómetros de la Tierra. Este análisis busca resolver una pregunta aparentemente simple, pero crucial para los astrofísicos: ¿está realmente oscuro el cielo?.

A pesar de que el espacio pueda parecer completamente negro a simple vista, los científicos creen que una luz débil, originada por las estrellas y galaxias que han desaparecido desde el amanecer del universo, sigue presente. Según Michael Shull, astrofísico estadounidense de la Universidad de Colorado Boulder y coautor del estudio, esta luz es aproximadamente 100 mil millones de veces más tenue que la luz solar que llega a la Tierra.

Un archivo de luz desde el Big Bang

El fondo óptico cósmico es una herramienta clave para estudiar la historia del universo. Desde el Big Bang, el cosmos ha experimentado la formación y desaparición de billones de galaxias, y su resplandor tenue podría confirmar teorías sobre la evolución cósmica.

La investigación también busca detectar posibles objetos misteriosos que puedan estar emitiendo luz, aunque los datos actuales sugieren que la cantidad de galaxias observadas coincide con las expectativas de los científicos.

Shull y su equipo describen este fenómeno como una especie de "luz nocturna" del espacio, que fue disminuyendo desde que las estrellas alcanzaron su brillo máximo hace 10 mil millones de años.

Los desafíos de medir la luz en un espacio lleno de polvo

Obtener mediciones precisas del fondo óptico cósmico no es tarea fácil, especialmente desde la Tierra. Los astrofísicos deben lidiar con partículas de polvo y desechos que reflejan la luz solar, lo que distorsiona las señales cósmicas. New Horizons ha permitido a los científicos evitar estas interferencias, ya que la nave se encuentra en los bordes del sistema solar, lejos de las perturbaciones terrestres.

Durante varias semanas en el verano del 2023, los investigadores utilizaron el Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) de New Horizons para apuntar a 25 secciones del cielo y analizar la luz residual. Tras eliminar fuentes adicionales de luz generadas por el polvo en nuestra galaxia, el equipo se centró en el fondo óptico cósmico, obteniendo una estimación de, en términos científicos, 11 nanovatios por metro cuadrado por estereorradián, una medida de la cantidad de luz en una porción del cielo.

En otras palabras, no parece haber objetos extraños en el espacio produciendo mucha luz. Pero los investigadores no pueden descartar tales anomalías por completo.

Un mapa del universo lejano

Estas mediciones son, según los científicos, las más precisas que se obtendrán durante mucho tiempo. New Horizons ya está enfocando sus esfuerzos en otras prioridades científicas y, por ahora, no existen otras misiones planificadas para explorar las regiones más alejadas del sistema solar.

El astrofísico Marc Postman, del Space Telescope Science Institute en Baltimore, lidera este equipo que utlizó los datos de New Horizons para sumar todas las fuentes de luz en el universo, una labor descrita como la de "contadores cósmicos". Gracias a estos esfuerzos, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de la historia del cosmos y su evolución desde el Amanecer Cósmico.

