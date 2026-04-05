La jornada de domingo presentará condiciones de inestabilidad moderada en todo el Partido de General Pueyrredón. Si bien la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, limitando el aprovechamiento de las actividades al aire libre. Los residentes y turistas deberán abrigarse, ya que la sensación térmica será inferior a la temperatura real debido al viento marítimo.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y los balnearios del sur, el viento del este soplará con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que generará un oleaje importante en todo el frente costero. Actualmente, la temperatura se sostiene en torno a los 14°C, pero el ingreso de humedad desde el océano mantendrá el ambiente fresco y pesado. La nubosidad será compacta durante gran parte del día en la zona céntrica.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: sábado de descenso térmico marcado y nubosidad variable tras las lluvias

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Hacia el interior, en Sierra de los Padres y Batán, el clima será algo más seco pero igualmente frío en las primeras horas. Las ráfagas de viento tendrán un impacto menor que en la costa, aunque el cielo nublado cubrirá los puntos más altos de las sierras. No se esperan lluvias significativas en estos sectores, permitiendo caminatas breves, siempre con ropa térmica adecuada para el otoño.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredón mantendrá el monitoreo permanente, aunque no rigen alertas amarillas de gravedad para este domingo. Sin embargo, en localidades vecinas como Mar Chiquita y Villa Gesell, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una rotación del viento que podría incrementar la intensidad del oleaje hacia la tarde. Los pescadores artesanales deberán extremar precauciones ante el cambio en las condiciones del mar.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el ingreso de un frente frío traerá alivio térmico y ráfagas del sudeste

En Miramar y el resto de la zona sur de la Costa Atlántica, la temperatura máxima no superará los 16°C. El cielo mostrará algunos claros momentáneos, pero la tendencia general será de cobertura total. Se recomienda a la población evitar la permanencia en zonas de escolleras si las ráfagas de viento del sudeste se intensifican, tal como indican los modelos de previsión para las últimas horas del día.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El cierre del fin de semana anticipará un lunes mucho más inestable, con una probabilidad de lluvias aisladas que ascenderá al 60% hacia la tarde-noche. Los turistas que emprendan el regreso encontrarán rutas con visibilidad reducida por neblinas. Durante la semana entrante, las temperaturas continuarán en descenso, consolidando el clima otoñal con máximas que difícilmente superen los 18°C en toda la región.